Por: Portal Bogotá

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Bogotá se prepara para celebrar una de sus fiestas culturales más importantes: los 30 años de Rock al Parque, un evento emblemático tanto para la capital como para toda América Latina. Según la información publicada en el portal de la Alcaldía de Bogotá, el festival se llevará a cabo los días 10, 11 y 12 de octubre de 2026 en el Parque Metropolitano Simón Bolívar, un escenario habitual que tradicionalmente reúne a miles de asistentes en torno a la música. La entrada al evento será gratuita durante las tres jornadas, lo que amplía la oportunidad de participación a públicos diversos.

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El festival Rock al Parque se realizó por primera vez en 1995 y, desde ese entonces, se ha convertido en un espacio icónico donde confluyen diferentes sonidos y géneros musicales. De acuerdo con la fuente, este encuentro incluye desde rock clásico hasta metal, punk, hardcore, ska y una amplia variedad de propuestas musicales, consolidándose como una plataforma para artistas nacionales e internacionales.

A lo largo de su historia, el festival ha acogido a importantes artistas colombianos como Juanes, Aterciopelados, 1280 Almas, La Pestilencia, Kraken, Estados Alterados, Superlitio, Doctor Krápula, Bomba Estéreo y ChocQuibTown. También han desfilado por sus escenarios figuras internacionales de la talla de Fito Páez, Café Tacvba, Anthrax, Draco Rosa, Charly García, Julieta Venegas, Los Auténticos Decadentes, Molotov y Mägo de Oz, entre otros.

Una imagen característica de Rock al Parque es el pogo, un tipo de baile en el que los asistentes saltan y se empujan unos a otros siguiendo el ritmo de la música. Según relató Julio Correal, uno de los creadores del festival, en la primera edición de 1995, el pogo llamó notablemente la atención incluso de las autoridades encargadas de la seguridad. Desde entonces, el pogo quedó como uno de los símbolos del evento.

La asistencia ha ido en aumento con los años. Según la Alcaldía de Bogotá, más de 80.000 personas disfrutaron del festival en su primera edición y, en 2023, se alcanzó un récord de 390.000 asistentes. En 2024, la cifra volvió a superar las 300.000 personas, consolidando así a Rock al Parque como uno de los principales encuentros culturales y musicales de Bogotá.

Rock al Parque no solo es un espectáculo de música; es también un espacio de encuentro generacional, donde confluyen expresiones artísticas, diversidad cultural y el sentido de pertenencia en torno al espacio público capitalino. Así, la edición de 2026 promete ser una celebración memorable para Bogotá y sus habitantes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo se celebra Rock al Parque 2026 y dónde se realizará?

El festival Rock al Parque celebrará sus 30 años los días 10, 11 y 12 de octubre de 2026 en el Parque Metropolitano Simón Bolívar de Bogotá. La entrada será libre y se espera la participación de miles de asistentes durante las tres jornadas del evento.

¿Qué significa 'pogo' en el contexto de Rock al Parque?

Pogo es un tipo de baile asociado con géneros como el rock y el punk, en el que las personas saltan y se empujan unas a otras siguiendo la música. En Rock al Parque, el pogo se convirtió en un sello distintivo desde la primera edición del festival en 1995, simbolizando la energía y el ambiente característico de este evento musical en Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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