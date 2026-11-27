Por: El Espectador

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Casi tres semanas después de la fecha anunciada por el alcalde Carlos Fernando Galán en su cuenta de X, el viernes fue entregada oficialmente la primera etapa del llamado Bronx Distrito Creativo (BDC), un proceso que se da diez años después de la intervención del sector con presencia de la fuerza pública y en medio de interrogantes acerca de eventuales vulneraciones a los derechos humanos, de acuerdo con El Espectador.

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Este nuevo espacio ha recuperado 35.000 metros cuadrados junto con varios inmuebles emblemáticos: La Flauta, La Milla y el antiguo edificio de la Facultad de Medicina, todos reconocidos en el sector. La transformación de estos espacios tiene como objetivo habilitarlos para la creación artística, actividades culturales y promover el encuentro ciudadano.

Entre los avances más destacados se encuentra la restauración del antiguo edificio de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, identificado como el principal inmueble patrimonial del conjunto. Según El Espectador, este edificio ahora cuenta con áreas dedicadas a la circulación y venta de productos de diferentes emprendimientos en rubros como joyería, moda, orfebrería, carpintería, turismo cultural y producción audiovisual. Además, se diseñaron áreas para presentaciones de artes escénicas, música, teatro y exposiciones culturales.

La Milla, antiguo tramo de la carrera 15, fue adecuadamente transformada para convertirse en un espacio singular en Colombia y América Latina, capaz de recibir hasta 4.000 personas, pensado para conciertos, pasarelas, circo y grandes eventos culturales que requieren infraestructuras especializadas. Por otro lado, La Flauta apunta a convertirse en un sitio para la innovación, capacitación y fortalecimiento de negocios creativos, donde se dispondrán talleres, equipos y actividades formativas.

Durante las obras también se restauraron murales, se actualizaron las redes técnicas y se recuperaron más de 520 puertas y ventanas, así como 660 balaustres. Un aspecto relevante de este proceso fue el acompañamiento del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), que permitió el hallazgo de 110.924 objetos arqueológicos, evidencia de la presencia y ocupación del área desde épocas prehispánicas y coloniales, hasta la actualidad. Dentro de los hallazgos se destacan infraestructuras hídricas coloniales, botijas peruleras, documentos manuscritos y cerámica prehispánica, procesadas por un equipo de trece personas entre profesionales y auxiliares.

En cuanto al avance de la segunda etapa, El Espectador señala que comenzó en febrero y, para el 31 de octubre, presentaba un desarrollo físico del 13 %. Este nuevo paso, previsto para entrega en el primer semestre de 2028, incluirá la construcción de dos niveles de sótanos con 181 parqueaderos, una superficie pública renovada y una conexión vertical con La Esquina Redonda, considerada el corazón del distrito creativo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los principales espacios recuperados en la primera etapa del Bronx Distrito Creativo?

La primera etapa del Bronx Distrito Creativo involucró la recuperación de espacios históricos como la Facultad de Medicina, La Milla y La Flauta, que ahora ofrecen espacios para el emprendimiento en sectores creativos, actividades culturales y formación profesional, según lo reportado por El Espectador.

¿Qué hallazgos arqueológicos se encontraron durante la restauración del Bronx Distrito Creativo?

Durante el proceso de restauración, con el acompañamiento del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), se hallaron 110.924 objetos que incluyen vestigios de épocas prehispánicas y coloniales, como infraestructuras hídricas, botijas, manuscritos antiguos y cerámica, que evidencian la larga ocupación del territorio.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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