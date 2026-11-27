Por: Portal Bogotá

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Bogotá se posicionó como referente en sostenibilidad financiera al obtener el premio LatinFinance’s Sustainable Infrastructure Financing of the Year por la emisión de su primer bono verde, una operación de 600 millones de dólares. La ceremonia de entrega tuvo lugar en Nueva York el primero de octubre, dentro de la undécima edición de los Project & Infrastructure Finance Awards de LatinFinance, evento que reunió a más de 250 líderes de sectores clave como energía, infraestructura y financiación de proyectos.

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Los galardones, de acuerdo con LatinFinance, distinguen transacciones e instituciones sobresalientes en la financiación de proyectos e infraestructura en América Latina. Para la categoría de este reconocimiento, la organización evalúa la trascendencia estratégica, el grado de innovación, el tamaño y la complejidad de la operación, así como la ejecución, la respuesta de los inversores e impacto en sostenibilidad.

El bono, emitido el 28 de octubre de 2025, marcó el regreso de Bogotá a los mercados internacionales de capital tras 18 años de ausencia. En esa jornada, la ciudad recaudó cerca de 2,3 billones de pesos colombianos mediante la emisión, con una sobresuscripción notable: las órdenes de los inversores sumaron 3,09 billones de pesos, es decir, 1,34 veces lo ofertado. BNP Paribas y Goldman Sachs actuaron como bancos estructuradores y agentes líderes colocadores, mientras que CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, y la International Finance Corporation (IFC), miembro del Grupo Banco Mundial, se desempeñaron como inversionistas ancla.

Ana María Cadena, secretaria de Hacienda de Bogotá, subrayó, según declaraciones recogidas por la entidad, que “este premio reconoce mucho más que una transacción financiera. Refleja la confianza de la comunidad internacional en Bogotá y nuestro compromiso compartido de construir una ciudad más sostenible, conectada e inclusiva. El dinero recaudado mediante este bono verde financia proyectos de transporte que transformarán la vida diaria de millones de residentes”.

De acuerdo con la información oficial, los recursos obtenidos están destinados a obras de transporte limpio como la Línea 2 del Metro de Bogotá, los cables de San Cristóbal y Potosí, y el proyecto Nueva Calle 13. Estas iniciativas se proyecta que reduzcan en más de 150.000 toneladas métricas las emisiones anuales de CO₂.

Este logro representa el tercer reconocimiento internacional que recibe la ciudad en el último año por su gestión financiera y su estrategia de finanzas sostenibles.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué consiste el premio Sustainable Infrastructure Financing of the Year otorgado a Bogotá?

Según información de LatinFinance, este premio reconoce transacciones e instituciones destacadas en el ámbito de la financiación de proyectos e infraestructura en América Latina. Se evalúan factores como la importancia estratégica, el grado de innovación, la complejidad, la ejecución, el interés de los inversores y el impacto en términos de sostenibilidad.

¿Qué son los bonos verdes y para qué se están utilizando en Bogotá?

Un bono verde es un instrumento financiero destinado exclusivamente a financiar proyectos con beneficios ambientales. En el caso de Bogotá, según las fuentes oficiales, los recursos de su primer bono verde están dirigidos a proyectos de transporte sostenible como la Línea 2 del Metro, los cables de San Cristóbal y Potosí, y la Nueva Calle 13, con el objetivo de impulsar una movilidad más limpia y reducir las emisiones de CO₂ en la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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