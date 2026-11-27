Por: El Espectador

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El municipio de Cajicá avanza en la ejecución de las obras contempladas en el Plan Maestro de acueducto, lo cual incluye la construcción de una nueva derivación sobre la conducción Tibitoc–Usaquén. Esta intervención ha resultado en la necesidad de implementar maniobras operativas dentro del sistema de acueducto, situación que puede provocar cambios temporales en el color del agua suministrada en Cajicá, Chía y en barrios ubicados en el norte y occidente de Bogotá. De acuerdo con la Empresa de Acueducto, “se realizarán maniobras operativas en el sistema de acueducto que generarán variaciones en la velocidad y, en algunos casos, en el sentido del flujo del agua”. Este ajuste es fundamental para la modernización y optimización del sistema de abastecimiento, pero genera una coyuntura transitoria para los residentes de estas áreas.

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Es importante destacar que, según los técnicos de la Empresa de Acueducto, las alteraciones en el color del agua no significan riesgos para la salud ni afectan la calidad del agua potable, ya que el servicio continúa cumpliendo con los estándares establecidos de potabilidad. No obstante, se recomienda a los usuarios abrir la llave y dejar correr el agua hasta que se torne incolora. Además, antes de realizar el lavado de ropa blanca, es aconsejable verificar la transparencia del agua para evitar posibles manchas.

Las autoridades han informado que estos cambios en el color del agua podrían presentarse desde el sábado 28 de noviembre hasta el 4 de diciembre, plazo durante el cual continuarán las maniobras en el sistema. Entre los sectores que podrían experimentar esta situación están zonas específicas de las localidades de Usaquén, Suba y Engativá en Bogotá. En Usaquén, el área comprendida entre la Autopista Norte y la Carrera 7, desde la Calle 245 hasta la Calle 116, junto a barrios como Acacias Usaquén, Barrancas, Country Club y otros pueden verse afectados. En Suba, la zona ubicada entre la Carrera 107 y la Autopista Norte, y desde la Calle 245 hasta la Calle 90 o Canal Río Negro, incluiría barrios como Andes Norte, Batán y Niza Norte, entre otros. En Engativá, el espacio comprendido entre el río Bogotá y la Avenida Carrera 68, desde el Canal Salitre hasta la Avenida Calle 24, incluye barrios como Álamos, Bellavista Occidental y Normandía.

De acuerdo con El Espectador, se recomienda a los habitantes de la capital y de Cundinamarca mantenerse informados mediante los canales oficiales y seguir las instrucciones para evitar inconvenientes durante la realización de estas obras.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué cambia de color el agua potable durante obras en el acueducto?

El color del agua puede cambiar durante las obras en el acueducto debido a variaciones en la velocidad y el sentido del flujo del agua provocadas por maniobras operativas, según la Empresa de Acueducto. Estas modificaciones, necesarias para ejecutar construcciones como la derivación Tibitoc–Usaquén, pueden remover sedimentos acumulados en las tuberías, lo que temporalmente altera el aspecto del agua sin afectar su potabilidad.

¿Qué sectores de Bogotá tendrán cambios temporales en el color del agua?

De acuerdo con la información divulgada por la Empresa de Acueducto, los sectores que podrán experimentar cambios temporales en el color del agua corresponden a las localidades de Usaquén, Suba y Engativá. Los cambios están previstos en barrios específicos dentro de las áreas delimitadas y se recomienda a los habitantes verificar la claridad del agua antes de usarla, sobre todo para tareas como el lavado de ropa blanca.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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