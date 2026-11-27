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Por: Estefanía Pardo Donado y Carlos Reyes

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El Bronx Distrito Creativo, iniciativa que forma parte del programa 'Bogotá, mi Ciudad, mi Casa', ha concluido la primera etapa de su transformación, consolidándose en un referente de cultura y desarrollo urbano en la capital. Según información oficial, esta fase dejó restaurados varios de sus principales edificios patrimoniales y habilitó nuevos espacios dedicados a la creación, el intercambio cultural y el encuentro ciudadano.

De acuerdo con las cifras divulgadas, al inicio del mandato del alcalde mayor Carlos Fernando Galán, en 2024, el avance del proyecto era del 23 %. Con la intervención del Distrito, se logró completar la primera fase en noviembre de 2026. El mandatario celebró este avance y resaltó cómo "hace diez años este era un espacio de inseguridad, miedo y violencia, pero hoy, gracias a la articulación de tres administraciones, estamos transformando el centro de la ciudad".

El Bronx Distrito Creativo es reconocido como el primer distrito creativo inducido en Bogotá. Está integrado en el Plan Parcial de Renovación Urbana Voto Nacional-La Estanzuela, que busca revertir la exclusión y el estigma con la construcción de un ecosistema de cultura y desarrollo económico. La gestión de este proyecto ha estado a cargo de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA) y la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá (RenoBo), cada una encargada de la apuesta cultural y la ejecución técnica, respectivamente.

Durante esta fase, se restauraron tres lugares emblemáticos: la Facultad, antiguo edificio de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, con su mayor restauración de mosaicos en Colombia; la Milla, primera calle pública techada del país equipada para eventos culturales y artísticos; y la Flauta, destinada a funcionar como laboratorio de innovación para emprendimientos creativos. Estos trabajos incluyeron la recuperación de miles de puertas, ventanas, balaustres y murales.

El proceso de intervención fue acompañado por 32 meses de arqueología urbana, junto al Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH). Se clasificaron más de 110.000 objetos que documentan la historia de la zona desde las épocas prehispánica y colonial hasta la actualidad, incluyendo hallazgos como cerámica prehispánica y vestigios de infraestructura antigua.

En la actualidad, el proyecto avanza en su segunda etapa, que contempla nuevas obras y espacios, con un avance del 13 % a octubre de 2026. Paralelamente, el Distrito trabaja en el modelo de operación, cuyo proceso de adjudicación está previsto para el final de 2027, esperando abrir el espacio al público en coincidencia con el inicio de la etapa operativa.

¿Qué edificios patrimoniales fueron restaurados en el Bronx Distrito Creativo?

Durante la primera etapa del proyecto Bronx Distrito Creativo, se restauraron tres edificaciones clave: la Facultad, representativa como antiguo edificio de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional; la Milla, que es la primera calle pública techada de Colombia diseñada para eventos culturales y artísticos; y la Flauta, destinada a funcionar como laboratorio de innovación para proyectos creativos y emprendimientos.

¿Cuál fue el rol del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) en el proyecto Bronx Distrito Creativo?

El Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) acompañó las labores de arqueología urbana que duraron 32 meses. Junto a un equipo de profesionales, esta institución contribuyó a clasificar y preservar 110.924 objetos, entre los que se destacan vestigios desde la época prehispánica hasta la Bogotá contemporánea, apoyando la reconstrucción y la memoria histórica del sector intervenido.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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