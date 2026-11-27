Por: El Espectador

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Bogotá se prepara para vivir una agenda cultural diversa y vibrante durante la última semana de noviembre, con propuestas que abarcan desde la música y el teatro hasta el arte y la gastronomía. Según la información recopilada por El Espectador, una de las principales citas será ‘Vino al Parque’, que celebra su novena edición entre el 27 y el 29 de noviembre en el Parque Museo El Chicó. Los asistentes podrán explorar más de 1.100 variedades de vino, participar en 15 catas guiadas y disfrutar de una oferta gastronómica respaldada por 14 restaurantes reconocidos, junto a una curada selección musical en vivo. La apuesta del festival incluye tintos, blancos, rosados, espumosos y etiquetas poco convencionales, posicionando el evento como un referente para amantes del vino y la buena mesa.

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En artes escénicas, el Teatro Colón albergará “La muñeca y el petardo”, obra de la compañía La Casa de Atrás los días 27 y 28 de noviembre. La obra, parte de “La trilogía del deseo”, cuenta con las actuaciones de Nicolás Montero y Daniela Cristo, quienes dan vida a un drama familiar marcado por un secreto revelador.

En la escena musical, el 28 de noviembre el Auditorio Fabio Lozano de la Universidad Jorge Tadeo Lozano será el escenario de “Cuento en ocho cuerdas”, un concierto que reúne al violinista chino Ruifeng Lin y al colombiano Iván Orlín Ariza. De acuerdo con El Espectador, ambos han sido premiados en el Concurso Internacional de Violín de Bogotá 2025 y buscan, a través de su música, enlazar las tradiciones y paisajes de China y Colombia.

Por otro lado, Salsa al Parque, uno de los festivales más emblemáticos de la ciudad, se realizará el 28 y 29 de noviembre en el Parque Simón Bolívar. El evento, de entrada gratuita, reunirá a cinco agrupaciones distritales, cinco nacionales y cinco internacionales, entre ellas la Orquesta Aragón y Alfredo de la Fe, en una celebración que integra generaciones y estilos. La programación inicia el sábado a las 12:30 p. m. y el domingo a las 11:30 a. m.

Los amantes del arte también podrán visitar gratuitamente el Museo de Arte Moderno de Bogotá el 29 de noviembre, para recorrer muestras como “Villegas 100 años” y presenciar a la Filarmónica de Música Colombiana. La escena navideña se enciende con el show de Los Rolling Ruanas el 28 de noviembre en el Teatro Libre de Chapinero, mientras que la despedida de La Pestilencia, una de las bandas de rock más influyentes, tendrá lugar el 28 de noviembre en el Coliseo MedPlus. Por su parte, el Café Filosófico abordará el fenómeno FOMO (sigla en inglés para ‘fear of missing out’, o temor a perderse de algo) en la Librería Lerner el 28 de noviembre, y Chocoshow abrirá sus puertas en Corferias del 27 al 29, con degustaciones, charlas y talleres alrededor del chocolate.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los eventos culturales más destacados de Bogotá en noviembre de 2024?

Entre los eventos culturales imperdibles de Bogotá a finales de noviembre se encuentran “Vino al Parque” en el Parque Museo El Chicó, la obra teatral “La muñeca y el petardo” en el Teatro Colón, el concierto “Cuento en ocho cuerdas” en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, “Salsa al Parque” en el Parque Simón Bolívar, la exposición gratuita en el Museo de Arte Moderno de Bogotá, el concierto de despedida de La Pestilencia y el show navideño de Los Rolling Ruanas. Además, se destacan la edición especial del Café Filosófico y Chocoshow en Corferias, que ofrecen propuestas para distintos gustos.

¿Qué significa FOMO y cómo se abordará este tema en el Café Filosófico?

FOMO, por sus siglas en inglés (‘fear of missing out’), se traduce como el temor a perderse de algo y hace referencia a la ansiedad que sienten algunas personas al no estar presentes donde consideran que “deberían” estar, especialmente en redes sociales. Esta problemática será tratada en profundidad en el Café Filosófico, a través de un taller, la proyección de un documental y un conversatorio con la directora, con el fin de reflexionar sobre su impacto en la denominada “generación ansiosa”.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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