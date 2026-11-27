Por: Portal Bogotá

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El pasado 20 de noviembre de 2026, la Alcaldía Local de Los Mártires, bajo la dirección de John Jader Suárez Delgado, impulsó una jornada de verificación en ocho establecimientos comerciales ubicados en el centro de Bogotá. Esta acción forma parte de las estrategias de la administración del alcalde mayor Carlos Fernando Galán para fortalecer la legalidad, la seguridad y la convivencia en la capital, como lo destaca la iniciativa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, orientada al fomento de prácticas comerciales responsables y legales.

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Durante la intervención, los equipos encargados visitaron ocho negocios con el objetivo de revisar el cumplimiento de los requerimientos estipulados en el artículo 87 de la Ley 1801 de 2016, que corresponde al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Este artículo señala los principales requisitos que debe cumplir cualquier persona o empresa que desarrolle actividades económicas en el país.

De acuerdo con el balance divulgado por la Alcaldía Local de Los Mártires, seis de los establecimientos contaban con toda la documentación en regla. Sin embargo, uno de los comercios visitados no presentó los documentos necesarios, lo que derivó en la suspensión de sus actividades económicas durante tres días, como medida correctiva. En cuanto al octavo establecimiento inspeccionado, la información disponible no especifica el resultado del proceso de revisión documental, por lo que no se detallan las acciones tomadas en ese caso puntual.

El cierre temporal aplicado durante la jornada demuestra la importancia de estos controles para asegurar que los negocios cumplan las normas. Según la administración local, este tipo de medidas buscan no solo corregir irregularidades, sino también incentivar la responsabilidad y la legalidad entre todos los comerciantes, beneficiando la convivencia y el orden en los barrios visitados.

Las jornadas de inspección, vigilancia y control —conocidas como IVC— forman parte del trabajo territorial de la Alcaldía Local de Los Mártires. Estas acciones son fundamentales para garantizar que las actividades económicas se desarrollen en condiciones que favorezcan la confianza de los ciudadanos y el respeto a la ley. Así, la administración distrital de Carlos Fernando Galán avanza en su propósito de construir una Bogotá más organizada y comprometida con la legalidad, reforzando la invitación a los comerciantes para que mantengan sus documentos al día y actúen con responsabilidad frente a la localidad y la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los requisitos para los establecimientos comerciales según la Ley 1801 de 2016?

De acuerdo con la información proporcionada por la Alcaldía Local de Los Mártires, el artículo 87 de la Ley 1801 de 2016, Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, establece los requisitos documentales y de funcionamiento que deben cumplir quienes ejercen actividades económicas. Estas condiciones buscan garantizar la legalidad y la seguridad en los establecimientos comerciales, por lo que su verificación permite aplicar correctivos cuando se identifican incumplimientos.

¿Por qué se suspendió temporalmente la actividad económica en un comercio de Bogotá?

La suspensión temporal por tres días de la actividad económica en uno de los establecimientos visitados ocurrió debido a que no contaba con la documentación exigida por la normativa. Esta medida, según la Alcaldía Local, se adopta para promover la legalidad y recordar a los comerciantes la importancia de cumplir con los requisitos legales para desarrollar sus actividades dentro del marco de la ley.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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