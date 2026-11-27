Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

La localidad de Sumapaz, reconocida por ser la única zona completamente rural en Bogotá, se prepara para recibir una de sus tradiciones más emblemáticas: la cabalgata campesina. Este evento, que forma parte de la Feria Agroambiental de Sumapaz desde hace 25 años, se ha consolidado como un homenaje a la identidad rural, permitiendo que las comunidades campesinas celebren su historia y resalten el vínculo fundamental que existe entre el ser humano y el caballo, especialmente el criollo, un animal que ha acompañado al campesino en sus actividades diarias y productivas.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con la información publicada en "Bogotá, mi Ciudad, mi Casa", esta gran cabalgata no solo es una festividad, sino un espacio que reconoce el valor de las tradiciones rurales, la transmisión de conocimientos entre generaciones y el sentido de pertenencia que une a los habitantes de la región. En 2026, la convocatoria acoge a comunidades de Sumapaz, así como a representantes de municipios cercanos de Cundinamarca—entre ellos Cabrera, Pasca, Fusagasugá, Silvania, Chipaque, Une y Gutiérrez—y a caballistas de la localidad de Usme. La invitación busca fortalecer los lazos culturales y mantener vivas las tradiciones equinas que identifican a la región.

El recorrido de este año se llevará a cabo el sábado 28 de noviembre, iniciando en el sector Placitas (vereda Santa Rosa) y culminando en Nazareth, con la cita programada para las 10:00 a. m. Durante la jornada, no solo se resaltará el papel del caballo como protagonista, sino que se evaluará la presentación y el bienestar de los ejemplares y la destreza de los jinetes. Los criterios incluirán el cuidado del animal, la presentación personal de los caballistas, la técnica y el dominio de la monta, así como la armonía entre jinete y caballo. Además, habrá un concurso de delegaciones donde se calificarán la uniformidad, organización, integración y orgullo de grupo.

Un aspecto esencial de la cabalgata es el bienestar animal, principio innegociable para la organización. Se realizarán inspecciones veterinarias, habrá puntos de hidratación y acompañamiento profesional a lo largo del recorrido, todo esto para asegurar que el evento se desarrolle en condiciones óptimas para los caballos.

Finalmente, el reglamento de la cabalgata prohíbe consumir bebidas alcohólicas durante la actividad, con el fin de salvaguardar la seguridad de los participantes y priorizar el bienestar de los equinos. El incumplimiento de esta norma puede resultar en la descalificación o retiro de los implicados. Así, Sumapaz y sus comunidades celebran una tradición que mantiene viva su cultura campesina y refuerza el respeto tanto por la historia como por los animales que la acompañan.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué representa la cabalgata campesina de Sumapaz para la cultura rural de Bogotá?

La cabalgata campesina de Sumapaz representa una manifestación de la identidad rural y cultural de la región, homenajeando el lazo histórico entre los campesinos y el caballo criollo. De acuerdo con "Bogotá, mi Ciudad, mi Casa", este evento se ha convertido en un espacio donde se reconocen los saberes transmitidos entre generaciones, se fortalecen los lazos comunitarios y se expresa la importancia de las tradiciones equinas como parte esencial de la vida diaria y productiva en el entorno rural de Bogotá.

¿Cuáles son las normas para garantizar el bienestar animal durante la cabalgata campesina en Sumapaz?

Según las disposiciones informadas, la organización de la cabalgata establece inspecciones veterinarias previas, ubicaciones de puntos de hidratación y acompañamiento profesional para los caballos, con el objetivo de asegurar su cuidado. Además, se prohíbe el consumo de alcohol por parte de los jinetes, buscando garantizar seguridad, orden y, especialmente, el bienestar de los equinos a lo largo del recorrido.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z