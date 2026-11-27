La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a cuatro hombres señalados de participar en el secuestro y posterior homicidio del profesor universitario Neill Felipe Cubides Ariza, ocurrido el pasado 15 de enero en Bogotá.

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Los procesados son Arnold Esteban Páez Herrera, conocido como alias ‘Pecueca’; Álvaro Andrés Gómez Méndez, alias ‘Cabezón’; Michael Andrés Chitiva Henao, alias ‘Chirry’, y Sergio David Vásquez Rivera, alias ‘Pipo’.

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De acuerdo con el ente investigador, los cuatro hombres deberán enfrentar un juicio como presuntos responsables de los delitos de homicidio agravado, hurto calificado y agravado, secuestro extorsivo agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

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Los señalados fueron capturados y judicializados en marzo pasado, en medio de un operativo adelantado por la Policía Metropolitana de Bogotá y la Fiscalía. Desde entonces permanecen privados de la libertad.

Así habría ocurrido el secuestro del profesor universitario

Según la reconstrucción de los investigadores, el crimen ocurrió el jueves 15 de enero, después de que Neill Felipe Cubides salió de un centro médico ubicado en la calle 85 con carrera 15 y abordó un taxi.

El vehículo, presuntamente, era conducido por alias ‘Cabezón’, quien habría modificado el recorrido. Mientras tanto, los otros tres señalados seguían el automotor en un carro particular.

La Fiscalía sostiene que, durante el trayecto, dos de los implicados habrían ingresado al taxi y sometido al docente mediante intimidaciones y agresiones físicas. El propósito, según la investigación, era obligarlo a entregar las claves de sus tarjetas bancarias para acceder a sus productos financieros.

Durante la audiencia, el fiscal encargado del caso describió las lesiones que habría sufrido la víctima y explicó que fueron utilizadas para doblegar su voluntad.

“Las cinco heridas cortopunzantes ocasionadas durante el sometimiento se distribuyeron en las regiones escapular derecha, trocantérica derecha y torácica. Los golpes comprometieron las regiones frontales, temporales y la mucosa oral”, detalló el funcionario.

El fiscal también señaló que la violencia atribuida a alias ‘Pipo’ y alias ‘Chirry’ habría tenido como finalidad causar dolor al profesor para conseguir las claves de sus cuentas y tarjetas.

Habrían asfixiado al docente y quemado su cuerpo en Usme

Una vez, presuntamente, obtuvieron la información bancaria, los señalados habrían asfixiado al profesor y trasladado su cuerpo hasta la vereda Los Soches, ubicada en la localidad de Usme, al sur de Bogotá.

En ese lugar, según la hipótesis de la Fiscalía, alias ‘Cabezón’ habría rociado el cuerpo con gasolina y posteriormente le habría prendido fuego para incinerarlo. Las autoridades también establecieron que los procesados habrían utilizado las tarjetas y los productos financieros de la víctima para retirar dinero y realizar compras después del crimen.

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La investigación indica que los cuatro hombres habrían retirado cerca de seis millones de pesos de las cuentas de Neill Felipe Cubides. Además, durante la madrugada del 16 de enero, presuntamente realizaron compras en establecimientos comerciales de la localidad de Tunjuelito. En total, la Fiscalía identificó nueve operaciones bancarias que estarían relacionadas con el caso.

Con la acusación formal, los cuatro señalados deberán responder en juicio por su presunta participación en el secuestro, las agresiones, el homicidio y el posterior aprovechamiento de los recursos económicos del docente. El proceso judicial deberá establecer la responsabilidad individual de cada uno de los acusados y esclarecer todos los detalles del crimen.

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