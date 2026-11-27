Por: El Espectador

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Bogotá enfrenta nuevamente una compleja situación de movilidad este 27 de noviembre, agravada por alto tráfico en los principales corredores viales y novedades en el sistema de transporte masivo de la ciudad. Según información de la Secretaría de Movilidad, desde primeras horas de la mañana se reporta congestión vehicular en puntos clave como las autopistas Norte y Sur, la Avenida Boyacá, Calle 80, Avenida Ciudad de Cali, la troncal NQS, Avenida Esperanza y la Avenida Calle 13. Estas condiciones dificultan la circulación de miles de ciudadanos que inician su jornada laboral y académica, afectando tanto a conductores particulares como a usuarios del transporte público.

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En medio de este contexto, Transmilenio, el sistema de transporte masivo que articula a Bogotá mediante buses articulados, tuvo una afectación relevante. De acuerdo con un reporte de Transmilenio, la estación 7 de Agosto, ubicada en la troncal NQS, suspendió temporalmente su operación debido a una novedad operativa. Los buses que transitan en sentido sur-norte no pueden pasar por la estación y deben incorporarse al carril mixto, lo que representa una dificultad adicional para los usuarios habituales de esta ruta y podría aumentar los tiempos de desplazamiento.

Adicionalmente, las medidas de restricción vehicular conocidas como ‘pico y placa’ están vigentes para esta jornada. De acuerdo con los reportes, la restricción aplica para vehículos cuya placa termina en 6, 7, 8, 9 y 0, en el horario comprendido entre las 6:00 a. m. y las 9:00 p. m. Esta medida incluye también a los taxis cuya placa finaliza en 3 y 4. Las restricciones buscan mitigar la alta densidad vehicular en la ciudad, especialmente en días de tráfico intenso como el presente.

Por otra parte, el sistema Transmilenio inició su operación con normalidad en las demás estaciones, lo que aliviana parcialmente las dificultades de movilidad, aunque el cierre temporal de la estación 7 de Agosto exige que los usuarios tomen previsiones y tengan en cuenta posibles retrasos y cambios en las rutas.

Esta situación refleja los desafíos diarios que afrontan quienes transitan por Bogotá, pues el alto flujo vehicular, las obras en curso y los imprevistos en el transporte público requieren planear con anticipación y estar atentos a las recomendaciones oficiales para evitar contratiempos mayores, según los datos citados de Transmilenio y la Secretaría de Movilidad.

¿Qué es el pico y placa en Bogotá y cómo funciona?

El pico y placa es una medida de restricción vehicular implementada por la Secretaría de Movilidad de Bogotá para reducir la congestión en las vías. Esta restricción prohíbe la circulación de ciertos vehículos según el número final de su placa en días y horarios específicos. Por ejemplo, para el 27 de noviembre, deben abstenerse de circular los vehículos particulares cuya placa termina en 6, 7, 8, 9 y 0, desde las 6:00 a. m. hasta las 9:00 p. m. La restricción también aplica para taxis con placa terminada en 3 y 4.

¿Por qué la estación 7 de Agosto de Transmilenio deja de operar temporalmente?

De acuerdo con el reporte oficial de Transmilenio, la estación 7 de Agosto de la troncal NQS suspendió temporalmente su operación debido a una novedad operativa. Esto significa que los buses que transitan en sentido sur-norte no pueden ingresar a la estación y deben utilizar el carril mixto, lo que genera afectaciones en la movilidad y obliga a los usuarios a buscar rutas alternas. El cierre busca garantizar la seguridad y el flujo del sistema mientras se soluciona la contingencia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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