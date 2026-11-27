Momentos de angustia vivieron estudiantes, comerciantes y habitantes del sector universitario de Bogotá luego de que se escucharan varios disparos durante un presunto robo ocurrido este jueves, a las 2:52 de la tarde, frente a la sede de la Fundación Universitaria Los Libertadores.

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El hecho se registró en la zona limítrofe entre las localidades de Chapinero y Barrios Unidos, en inmediaciones de la carrera 16 con calle 64. Según los testimonios conocidos por la revista Semana y las imágenes de una cámara de seguridad, varios hombres interceptaron un automóvil Renault Logan de color gris oscuro y amenazaron a sus ocupantes para quitarles sus pertenencias.

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La situación causó temor entre quienes se encontraban cerca del lugar. Algunos estudiantes y comerciantes buscaron refugio al escuchar las detonaciones.

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“Yo estaba comprando comida en los alrededores de la universidad y escuchamos unos sonidos fuertes, como unos golpeteos que en un principio me hicieron pensar que era el escape de una moto. Cuando nos fijamos, estaban atracando a unos señores en la esquina”, contó una estudiante que presenció lo ocurrido a Semana.

Así fue el robo frente a la Fundación Universitaria Los Libertadores

Las imágenes de seguridad, reveladas por el medio de comunicación, muestran que el episodio comenzó cuando varios vehículos estaban detenidos en el semáforo de la carrera 16 con calle 64.

En ese momento, cuatro hombres que se movilizaban en dos motocicletas rodearon el Renault Logan. Dos de ellos descendieron de los vehículos y, presuntamente, intimidaron con armas de fuego a las personas que estaban dentro del automóvil, mientras sus acompañantes permanecían en las motos.

De acuerdo con los testimonios, durante el asalto se escucharon tres disparos. En la grabación también se observa que uno de los sujetos habría accionado un arma y apuntado hacia uno de los espejos del carro.

Ante las amenazas, el conductor levantó las manos y posteriormente salió del vehículo. Los hombres aprovecharon la situación para sacar un maletín que, según las imágenes, se encontraba en los asientos traseros.

SEMANA revela el video de una cámara de seguridad que captó un presunto hecho de inseguridad con disparos, a las 2:52 p. m. del 26 de noviembre, frente a la Universidad Los Libertadores, en el límite entre Chapinero y Barrios Unidos, en Bogotá. https://t.co/f0wz5K9jDc https://t.co/S21KGAfRcp — Revista Semana (@RevistaSemana) November 26, 2026



El ruido de las detonaciones provocó una reacción inmediata entre las personas que estaban en los alrededores de la universidad. Testigos señalaron que varios estudiantes y vecinos corrieron para ponerse a salvo, mientras los responsables del hurto escapaban del lugar.

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Por ahora, las circunstancias completas del caso y el contenido del maletín no han sido precisados en la información conocida.

Las autoridades deberán establecer la identidad de los responsables, determinar qué ocurrió con las personas involucradas y avanzar en las investigaciones para esclarecer este hecho de inseguridad registrado a plena luz del día en una zona de alta circulación estudiantil.

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