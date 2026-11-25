Por: Canal Uno

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El caso comenzó cuando la madre de la víctima notó un cambio en el comportamiento de su hija. Tras hablar con ella, la mujer se enteró de lo ocurrido y acudió ante las autoridades para presentar la denuncia formal.

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Con base en esa información, los investigadores iniciaron las diligencias necesarias para identificar al presunto responsable y solicitar una orden judicial que permitió su captura en la capital del país.

Cómo habría ocurrido el hecho

Según las pesquisas, el hombre habría usado plataformas digitales para acercarse a la niña de 14 años y entablar conversaciones con ella. Durante esos intercambios, presuntamente obtuvo datos personales de la menor y de sus familiares.

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El señalado habría citado a la adolescente a su apartamento el 20 de agosto de 2026. Allí, de acuerdo con la investigación, se habría cometido el abuso.

Además, el hombre habría intimidado y extorsionado a la víctima, amenazando con atentar contra su integridad y la de su familia, así como con exponerla en redes sociales si no accedía a sus pretensiones sexuales.

¡Usaba las redes sociales para contactar a menores de edad! En #Bogotá, fue capturado un hombre de 24 años, presuntamente señalado de cometer delitos sexuales y amenazar a una menor de 14 años. Un juez le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario. pic.twitter.com/VxzipOBkgV — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) November 25, 2026

La captura y la medida de aseguramiento

El detenido fue capturado en el barrio Lucero Bajo, en la localidad de Ciudad Bolívar, y quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Un juez le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.

Mediante estas plataformas contactaba menores de edad para citarlas en su apartamento y presuntamente accederlas sexualmente, expuso el coronel Jovanni Cepeda sobre el modus operandi del capturado.

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La Policía de Bogotá, por medio de la Seccional de Investigación Criminal y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, adelantó la captura mediante orden judicial.

El llamado de las autoridades

La Policía Nacional recordó que los ciudadanos pueden poner en conocimiento de las autoridades este tipo de hechos y proporcionar información a la línea 123 o en un CAI cercano, a fin de proteger la integridad de los menores de edad y la ciudadanía en general.

La Alcaldía de Bogotá también dispone de Bogotá Te Escucha como canal para orientación y radicación de peticiones.

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