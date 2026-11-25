Por: El Espectador

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Un operativo de control de antecedentes realizado por uniformados adscritos al Centro de Atención Inmediata (CAI) Monserrate, en la localidad de Santa Fe, Bogotá, permitió la retención de un ciudadano de 25 años que era buscado por la justicia de Argentina. Según información oficial divulgada por la Policía Metropolitana de Bogotá, al verificar la identidad del hombre durante un procedimiento rutinario, se evidenció que tenía una notificación roja de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) solicitada por Argentina debido a un caso de robo reportado en la ciudad de Salta.

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De acuerdo con los reportes de la Fiscalía de Salta, las autoridades argentinas investigan la presunta participación del retenido en un asalto que estuvo vinculado a una supuesta operación de cambio de divisas. El expediente detalla que, el 24 de septiembre de 2026, dos personas llegaron a un inmueble en la zona norte de Salta con la intención de realizar un intercambio de pesos argentinos por dólares estadounidenses. La hipótesis de los investigadores señala que, una vez en el lugar, las víctimas habrían sido atacadas, atadas y amenazadas por dos individuos que usaron pasamontañas y armas de fuego, con el objetivo de apropiarse de cerca de 85 millones de pesos argentinos, equivalentes en ese momento a unos 40.000 dólares estadounidenses, según el Ministerio Público Fiscal.

Las víctimas denunciaron inicialmente el hurto de más de 70 millones de pesos argentinos, y en las diligencias posteriores la Policía de Salta recuperó aproximadamente 67 millones de pesos junto con otros elementos relevantes para la investigación. A raíz de estos hechos, la Fiscalía calificó la causa como "robo doblemente calificado por el uso de arma de fuego, en poblado y en banda, en grado de tentativa", una denominación formal dentro del proceso judicial que no implica condena hasta que haya sentencia firme.

Tras el intento de robo, los involucrados salieron del lugar en un vehículo vinculado a una plataforma digital, hecho que también está bajo investigación por la Fiscalía. El conductor de este automóvil habría sido intimidado por los sospechosos durante la huida, según las pesquisas. Además, durante los procedimientos, la Policía secuestró elementos como un automóvil, un cuchillo, una réplica de arma de fuego, un pasamontañas y un morral. Posteriormente, la fiscal María Eugenia Guzmán solicitó la captura internacional de los investigados, petición que fue avalada por el juez Jorge Luis Musa y publicada como alerta en Interpol.

La notificación roja de Interpol, según explica la propia organización, es una solicitud de cooperación dirigida a las policías de los países afiliados para localizar y detener provisionalmente a una persona mientras se tramita la extradición. No constituye una condena ni una orden de captura internacional automática. En Colombia, este tipo de notificación permite a la Fiscalía iniciar los trámites legales ante la Cancillería para determinar si procede la extradición, pero el procedimiento debe ajustarse a la normativa interna y a la formalización diplomática por parte del país requirente.

¿Qué consecuencias tiene una notificación roja de Interpol en Colombia?

En Colombia, una notificación roja de Interpol permite la ubicación y detención provisional de la persona solicitada mientras se verifica si procede la extradición, pero no implica la condena automática ni la entrega inmediata; el proceso debe cumplir con los canales diplomáticos y judiciales establecidos.

¿Cuál es el proceso judicial que debe seguir Argentina para solicitar una extradición desde Colombia?

Argentina debe formalizar la solicitud de extradición a través de los canales diplomáticos y judiciales previstos, respaldando la petición con pruebas y documentación exigida; la decisión final la toman las autoridades colombianas dentro del marco jurídico nacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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