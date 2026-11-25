El presidente Abelardo de la Espriella encabezó este miércoles 25 de noviembre la inauguración del nuevo establecimiento penitenciario de Riohacha, La Guajira, una infraestructura que tendrá capacidad para albergar a 1.722 personas privadas de la libertad. Durante el acto, el mandatario aprovechó para enviar un mensaje contundente al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec): pidió reforzar los controles para impedir el ingreso ilegal de celulares y abrir investigaciones contra los funcionarios que puedan estar involucrados en estas prácticas.

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De acuerdo con las declaraciones del jefe de Estado, los teléfonos móviles dentro de las cárceles se han convertido en herramientas para continuar delinquiendo desde los centros de reclusión. Según advirtió, estos dispositivos pueden ser utilizados para amenazar a ciudadanos, planear asesinatos y cometer otros delitos.

“Las cárceles no pueden convertirse en centros de operaciones, desde donde se siguen cometiendo delitos“, manifestó De la Espriella durante la puesta en funcionamiento del complejo penitenciario.

El mandatario también aseguró que ordenó al Inpec identificar cómo llegan estos aparatos a manos de los internos y establecer si existen funcionarios que facilitan su ingreso. Además, advirtió que quienes tengan participación en estas irregularidades deberán responder ante la justicia.

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“Si existen indicios de complicidad criminal, los responsables tendrán que responder sin ninguna dilación ante la justicia”, afirmó el presidente.

De la Espriella insistió en que no permitirá actos de corrupción dentro del sistema penitenciario y exigió medidas para evitar que los establecimientos carcelarios sigan siendo utilizados para coordinar actividades delictivas.

Así es la nueva megacárcel de La Guajira

El nuevo Establecimiento de Reclusión del Orden Nacional de Riohacha cuenta con un área construida de aproximadamente 36.000 metros cuadrados y 476 celdas. Su capacidad proyectada es de 1.722 personas privadas de la libertad, entre sindicados y condenados.

De acuerdo con la información divulgada sobre el proyecto, el complejo está distribuido en ocho pabellones: siete para hombres y uno para mujeres. También cuenta con espacios destinados a la atención en salud, visitas, formación, talleres y actividades de tratamiento penitenciario.

Uno de sus componentes diferenciales es la infraestructura destinada a la población indígena Wayuu, que incluye espacios con enfoque étnico. Asimismo, el pabellón femenino dispone de un centro de desarrollo infantil para atender a mujeres gestantes y madres con hijos pequeños.

La construcción comenzó en 2020 y hace parte del plan de renovación de la infraestructura penitenciaria del país. Su entrada en funcionamiento busca contribuir a aliviar los problemas de hacinamiento que afectan a los centros de reclusión de Riohacha.

Con esta entrega, el Gobierno amplía la capacidad carcelaria en La Guajira, mientras pone sobre la mesa otro de los problemas que enfrenta el sistema penitenciario colombiano: el control de las comunicaciones ilegales y las actividades delictivas que pueden continuar desde las prisiones.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.