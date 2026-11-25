Por: El Espectador

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El partido Centro Democrático se pronunció de forma contundente frente a los señalamientos que involucran a Paloma Valencia, excandidata presidencial, en la supuesta tenencia de información sobre un atentado contra el también precandidato Miguel Uribe. En un comunicado citado por El Espectador, los congresistas de este partido desmintieron las acusaciones presentadas y rechazaron de manera enfática cualquier insinuación sobre un presunto silencio cómplice de Valencia. Argumentaron que los chats compartidos por la exsenadora demuestran que los mensajes que recibió hacían referencia, en realidad, a un posible atentado en su contra, y no contra Uribe.

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El Centro Democrático exigió públicamente que quienes difundieron estas acusaciones rectifiquen sus versiones, y pidió a la ciudadanía que revise la totalidad de los chats antes de creer en relatos que no corresponden a la verdad. Además, afirmaron conocer a los responsables de lo que consideran una campaña sistemática de desprestigio contra su colectividad, caracterizada por el uso de redes sociales y cuentas colectivas que, según sus palabras, buscan erosionar la reputación del partido mediante tácticas que calificaron como “absolutamente inaceptables”.

Aunque en los comunicados del Centro Democrático no se responsabiliza a un sector político específico, se plantea que durante la campaña presidencial han existido tensiones con el movimiento liderado por el presidente Abelardo de la Espriella. Los representantes uribistas mencionan el “maltrato” y la llamada “campaña negra” iniciada por grupos de ese movimiento, conocida popularmente como “bodegas”, en contra de Valencia durante la antesala de la primera vuelta presidencial. Algunos sectores cercanos al abelardismo han replicado señalamientos hacia Paloma Valencia, aunque figuras relevantes como el senador Enrique Gómez (del partido Salvación Nacional) y Carlos Suárez, presidente de la junta directiva de Ecopetrol, se han mantenido al margen.

Por su parte, desde la presidencia de la República, Abelardo de la Espriella restó importancia a dichos rumores. En declaraciones recogidas en redes sociales, pidió que el país se ocupe de los temas fundamentales y no de supuestos sin fundamento. Refiriéndose a los cuestionamientos contra Valencia, afirmó que “nadie sensato puede pensar que la doctora Paloma Valencia esté involucrada en conspiraciones sórdidas”.

Gabriel Vallejo, director del Centro Democrático, también señaló que mientras Colombia enfrenta grandes problemas y desafíos, quienes están detrás de estas campañas difamatorias “siguen en campaña”. De modo similar, el senador Hernán Cadavid defendió la integridad de Valencia y criticó que se prefiera difamar a personas “transparentes” antes que asumir responsabilidades propias.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué dicen los chats de Paloma Valencia sobre el supuesto atentado a Miguel Uribe?

De acuerdo con el comunicado del Centro Democrático citado por El Espectador, los chats compartidos por Paloma Valencia muestran que ella recibió mensajes relacionados con un posible atentado en su contra, no sobre Miguel Uribe. Por tanto, la bancada sostiene que las versiones que la señalan de conocer y ocultar información carecen de fundamento.

¿Qué significa el término ‘bodegas’ en el contexto político de Colombia?

El término ‘bodegas’ hace referencia a grupos coordinados de cuentas en redes sociales, utilizadas especialmente para difundir mensajes, campañas o ataques sistemáticos contra figuras políticas. En este contexto, el Centro Democrático acusa a esas ‘bodegas’ de adelantar campañas de desprestigio en su contra a través de contenidos en línea.

Paloma Valencia confirmó a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Luego de varias reuniones, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se reunieron una última vez en la casa de la candidata del Centro Democrático para hablar sobre los puntos en común que los llevarán a ser fórmula presidencial y una opción de centro-derecha para las elecciones del 31 de mayo.