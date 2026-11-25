Por: El Espectador

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Julián David Mosquera Dussán, conocido como alias “Mosca”, fue extraditado a Estados Unidos el 25 de noviembre, señalado de integrar una red trasnacional dedicada al narcotráfico. Este exteniente de la Armada Nacional salió de Colombia desde el hangar de CATAM, en Bogotá, en cumplimiento de una orden judicial derivada de una investigación conjunta entre autoridades nacionales e internacionales. Según la Fiscalía General de la Nación y la Agencia Antidrogas Estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés), alias “Mosca” había sido capturado el 20 de febrero de 2025 en Neiva, Huila, durante una operación llamada “Resplandor”. Las circunstancias de la detención y posterior extradición marcan uno de los episodios más relevantes recientes en la lucha contra el narcotráfico con nexos en instituciones del Estado colombiano.

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Las autoridades sostienen que Mosquera Dussán, quien permanecía detenido en la cárcel La Picota, cumplía un rol clave dentro de la red criminal, pues tenía la responsabilidad de entregar información operacional sobre la ubicación de unidades navales. Esta colaboración supuestamente permitía a organizaciones narcotraficantes favorecer sus rutas ilícitas en el Caribe colombiano, facilitando el transporte de drogas con destino a Centroamérica y Estados Unidos. Uno de los hechos que llevó a su proceso judicial fue la incautación, el 8 de agosto de 2024, de una embarcación a 50 millas náuticas al noreste de Cartagena. En el operativo, autoridades estadounidenses encontraron cerca de 2.395 kilogramos de cocaína cuya ruta final era Estados Unidos, según reseña El Espectador.

A raíz de estos hallazgos, se desplegó una labor coordinada de contrainteligencia entre la Fiscalía, la DEA y agentes navales, que permitió identificar y desmantelar la organización. Esta estructura, infiltrada en la Armada Nacional, alcanzó tal magnitud que en la imputación de cargos presentada el 5 de junio de 2025 ante una corte de Florida, se indicó que transportaba más de 1.000 toneladas de droga al año por el océano Pacífico y el mar Caribe. El expediente judicial destaca que las embarcaciones marítimas de la red hacían transbordos en México, Centroamérica y las islas del Caribe antes de la importación a territorio estadounidense.

Ahora Mosquera Dussán deberá enfrentar un proceso ante la Corte Federal del Distrito Medio de Florida, con sede en Tampa, por los delitos de conspiración y narcotráfico. El caso deja en evidencia los desafíos que enfrenta Colombia en materia de seguridad, justicia y control institucional, según información documentada por El Espectador.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué extraditaron a alias “Mosca” y cuál era su papel en la red de narcotráfico?

Alias “Mosca” fue extraditado a Estados Unidos porque, según la Fiscalía General de la Nación y la DEA, era pieza clave en una organización trasnacional de narcotráfico que infiltró la Armada Nacional. Su principal función era entregar información estratégica sobre la localización de unidades navales a grupos criminales, lo que facilitaba el traslado de grandes cantidades de droga desde Colombia hasta Estados Unidos. La imputación indica que la red transportaba más de 1.000 toneladas anuales de cocaína, usando rutas marítimas por el Caribe y el Pacífico.

¿Qué significa ‘indictment’ en el contexto del caso de alias “Mosca”?

‘Indictment’ es el término en inglés que se utiliza para referirse a la imputación formal de cargos en el sistema judicial de Estados Unidos. En el caso de alias “Mosca”, el ‘indictment’ presentado el 5 de junio de 2025 ante una corte de Florida, recopila las pruebas y acusaciones que fundamentan el proceso contra él por conspiración y narcotráfico, y es el documento legal que da inicio a su juicio en territorio estadounidense.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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