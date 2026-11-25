Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Después de un prolongado silencio de cinco años, el exalcalde de Ibagué, Andrés Hurtado, habló públicamente sobre el proceso judicial originado en los hechos ocurridos en el estadio Manuel Murillo Toro el 6 de marzo de 2021. De acuerdo con declaraciones recogidas en el proceso, Hurtado cuestionó la reciente decisión judicial, calificándola de “fallo de carácter político” y expresó su intención de acudir hasta la última instancia, anunciando un recurso extraordinario de casación ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Su objetivo, sostuvo, es que se revisen detalladamente las actuaciones y posibles irregularidades presentadas durante el transcurso del expediente.

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En su relato, Hurtado detalló que ese 6 de marzo llegó desde las 2:00 de la tarde al estadio para supervisar las obras de modernización, en las que su administración había invertido más de $14.000 millones. Posteriormente, alrededor de las 4:00 p. m., aprovechó para saludar brevemente a su hijo menor durante un partido juvenil. El exalcalde fue enfático en señalar que este caso no involucra fiestas clandestinas, corrupción o pérdida de recursos públicos, despejando así varios señalamientos surgidos en distintos sectores.

Uno de los principales cuestionamientos de Hurtado gira en torno a los cambios en la representación jurídica de la Alcaldía durante el proceso. Según él, durante cinco años, un abogado penalista contratado por el municipio participó activamente en audiencias defendiendo su inocencia; sin embargo, poco antes de conocerse el fallo, este abogado fue retirado y reemplazado por una profesional que no había intervenido en etapas previas y que solicitó una condena. “¿Quién dio la orden en la Oficina Jurídica de la Alcaldía de sacar al abogado que pedía absolverme?”, cuestionó Hurtado al respecto.

Además, Hurtado señaló diferentes irregularidades en el trámite de segunda instancia, incluyendo el paso del expediente por cuatro jueces distintos, situación que, según él, pone en duda la imparcialidad del proceso. Mencionó que el cuarto juez que falló en su contra tendría una causal de impedimento, ya que su hermano mantenía un contrato vigente con Infibagué durante el trámite de la sentencia, situación por la cual pide aclaraciones a la Corte Suprema de Justicia. Es fundamental advertir que estas aseveraciones corresponden a la visión del exmandatario y no constituyen decisiones judiciales sobre irregularidades o conflicto de intereses.

Respecto a su futuro político, Hurtado manifestó que el recurso de casación suspende los efectos de la condena de segunda instancia y, por ello, considera que no se encuentra inhabilitado para postularse a cargos públicos. Recordó que en un proceso previo relacionado con el aeropuerto Perales, la Corte Suprema de Justicia había resuelto a su favor, invocando confianza en que el actual caso también sea revisado de manera exhaustiva.

Por ahora, el proceso judicial anunciado por Hurtado continuará ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que deberá pronunciarse sobre el recurso presentado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Andrés Hurtado considera que el fallo en su contra es político?

Andrés Hurtado, exalcalde de Ibagué, asegura que la sentencia emitida en su contra está cargada de motivaciones políticas. Entre sus argumentos, destaca supuestas irregularidades procesales, como la remoción de su abogado defensor pocos días antes del fallo y la designación de una nueva representante jurídica que solicitó una condena. Además, cuestiona que el proceso pasó por cuatro jueces distintos y señala un posible conflicto de intereses con el juez que finalmente resolvió el caso. Todo esto, según su versión, hace que dude de la imparcialidad de la decisión, por lo que solicita la revisión del caso ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

¿El recurso de casación presentado por Andrés Hurtado lo inhabilita para cargos públicos?

De acuerdo con las declaraciones de Andrés Hurtado, la presentación formal del recurso extraordinario de casación ante la Corte Suprema de Justicia suspende los efectos de la condena de segunda instancia. Por esta razón, Hurtado sostiene que no existe una inhabilidad vigente que le impida aspirar a cargos públicos, ya que la decisión judicial no estaría en firme mientras avanza este trámite en las instancias superiores.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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