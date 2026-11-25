Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

Wilsson Ladino Vigoya, quien fue gobernador del departamento del Vaupés, deberá pasar más de ocho años en prisión luego de ser condenado por la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia. La sentencia lo declara responsable, como coautor, del delito de peculado por apropiación en favor de terceros, agravado y ejecutado de manera continuada, según lo confirman los datos oficiales de la Corte Suprema de Justicia. La investigación que condujo a esta condena está centrada en la forma en que se gestionaron contratos para el suministro de víveres que tenían el objetivo de garantizar la alimentación de estudiantes en los colegios del departamento.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con la información revelada por la Corte Suprema, tanto la planeación como la ejecución de dichos contratos presentaron diversas anomalías. Los funcionarios encargados fijaron los valores de los contratos basándose en compras previas, sin respaldar con documentos que esos precios fueran representativos del mercado en ese entonces. Además, omitieron estudios técnicos que permitieran establecer si los precios propuestos eran realmente convenientes y oportunos.

El análisis de la Corte puso en evidencia que no se hallaron actas de inicio y liquidación de los contratos. Esto, sumado a discordancias en los documentos presupuestales, inconsistencias en las garantías y otras irregularidades en la documentación durante los procesos de selección, facilitó que se terminaran pagando montos claramente superiores al valor real de los bienes adquiridos para la alimentación escolar. La entidad judicial subrayó que estos hechos no solo excluyeron la transparencia, sino que quebrantaron la confianza de la población en sus gobernantes.

Durante la lectura del fallo, la Corte Suprema criticó enérgicamente el rol del exgobernador, señalando que, pese a la confianza depositada en él, terminó traicionando los ideales y esperanzas de la ciudadanía. Sin embargo, la Sala aclaró también que no se hallaron pruebas acerca de sobrecostos en otros dos contratos del mismo año ni evidencias de que los víveres hayan sido apropiados directamente por Ladino Vigoya, como sostenía la Fiscalía General de la Nación.

La condena no solo implica prisión, sino también una sanción económica: Ladino Vigoya deberá pagar más de 1.659 millones de pesos colombianos al departamento del Vaupés, además de quedar inhabilitado para ejercer cargos públicos por el tiempo de su condena, de acuerdo con la Corte Suprema.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fue condenado Wilsson Ladino Vigoya, exgobernador del Vaupés, por la Corte Suprema?

La condena a Wilsson Ladino Vigoya, exgobernador del Vaupés, se debió a su responsabilidad como coautor en el delito de peculado por apropiación en favor de terceros, agravado y continuado. Según la Corte Suprema de Justicia, Ladino Vigoya tuvo participación directa en la aprobación de contratos para suministrar víveres a estudiantes, en los cuales se pagaron montos superiores a los reales, sin justificación técnica ni documentación adecuada.

¿Qué irregularidades detectó la Corte Suprema en los contratos de alimentación escolar en Vaupés?

La Corte Suprema identificó múltiples irregularidades, como fijación de precios basada en referencias no documentadas, falta de estudios de oportunidad y conveniencia, ausencia de actas de inicio y liquidación de contratos, y discordancias en documentos presupuestales y garantías. Estas situaciones facilitaron el pago de cuantías por encima del costo real de los bienes, impactando negativamente la transparencia en la gestión de los recursos públicos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.