Un giro inesperado sacudió el desenlace de la toma de rehenes en el almacén Éxito de La Castellana, en Cartagena, luego de conocerse que el delincuente abatido durante el operativo de madrugada era Haider Muñetón Zapata, de 51 años, el mismo hombre al que su esposa buscaba con angustia afuera de una estación de Policía creyendo que había quedado atrapado como cliente. La crisis, originada hacia las 8:00 a. m. del martes tras un intento frustrado de robo a un furgón blindado en el parqueadero del centro comercial, se extendió por más de 16 horas y concluyó en la madrugada de este miércoles con el rescate de los últimos retenidos, la muerte de un implicado y la captura de otros cuatro.

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Horas antes de que se confirmara la identidad del fallecido, Indira Lambis había relatado en Mañanas Blu que no lograba comunicarse con su esposo desde la mañana del martes y permanecía junto a una reja en la estación de Policía del barrio Manga mientras salían los liberados tras rendir declaración. Según su versión, la última conversación ocurrió a las 8:12 a. m. por WhatsApp, cuando él le avisó que entraría al supermercado a comprar buñuelos antes de recogerla para llevarla a su oficina. “Yo le dije que ya estaba lista para ir a la oficina porque él me lleva siempre al trabajo, y me dijo, listo, voy a entrar al Éxito y ya te voy a recoger. Eso fue a las 8:12, yo tengo los mensajes de WhatsApp”, aseguró en ese momento, añadiendo que tras enterarse de la emergencia empezó a llamarlo sin obtener respuesta.

Lambis, quien llevaba 11 años casada con Muñetón Zapata, explicó que vivían cerca del establecimiento, que él —oriundo de Medellín— acostumbraba comprar ese alimento allí en esta época del año y que había dejado su carro estacionado a unas dos cuadras para evitar el parqueadero. “La verdad es que ya estoy preocupada porque ya sé que muchas personas se han encontrado con sus familiares. Pero yo todavía no sé nada”, había manifestado tras mostrar la fotografía de su pareja —descrito como un hombre de 1,73 metros de estatura, acuerpado y con canas— a uno de los rescatados y pedir mayor claridad entre la guardia del comando, la Sijín y el Gaula.

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En paralelo, uno de los rehenes rescatados contó en Mañanas Blu que durante el secuestro los captores consumieron abundante alcohol, lo que volvió más errático y violento a uno de los líderes del grupo, de acento paisa, quien golpeó a varias personas antes de calmarse por momentos. El testigo también reveló que, minutos antes del ingreso de la Fuerza Pública, los asaltantes se quitaron sus uniformes negros para pasar desapercibidos: “Los secuestradores se cambiaron porque ellos estaban uniformados de negro. Nos dijeron a nosotros, tranquilos, que a las 3:00 de la mañana se acaba esto, pero prácticamente a esa hora nos dimos cuenta que salió un muchacho diferente con un vestido diferente, pero nunca imaginábamos que era uno de ellos”.