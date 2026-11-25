Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

La Secretaría de Educación del Distrito (SED) anunció que del 1 al 3 de diciembre de 2026 estará abierto el proceso de solicitud para traslados entre colegios oficiales de Bogotá. Según información publicada en el portal oficial de la SED, se trata de una oportunidad crucial para las familias y estudiantes que, por diferentes motivos, necesitan cambiar de institución educativa en la ciudad. El trámite es virtual, gratuito y no requiere intermediarios, lo que busca facilitar y transparentar el acceso a la educación pública.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con la Secretaría de Educación, este procedimiento aplica únicamente para traslados en colegios públicos. Para participar, la ciudadanía debe ingresar al sitio web https://matriculas.educacionbogota.edu.co/ y diligenciar el formulario de traslados en las fechas establecidas. En caso de que el estudiante desee cambiar únicamente de sede o jornada dentro de la misma institución, la solicitud debe hacerse de forma presencial en el mismo periodo.

La entidad distrital especifica tres criterios para admitir estos traslados. Primero, la unificación de hermanos, es decir, el proceso está disponible para familias que desean que todos los hijos estudien en un mismo colegio. Segundo, se contempla el cambio de residencia: si la familia ha cambiado su domicilio y la nueva vivienda se encuentra a más de dos kilómetros del colegio actual, puede ser motivo de traslado. Por último, el traslado también es viable si existe una razón de fuerza mayor, la cual debe estar debidamente soportada mediante un documento expedido por una entidad competente; en este grupo se incluyen situaciones como desastres naturales, decisiones judiciales, amenazas o medidas de protección.

La SED enfatiza que la aprobación del traslado, así como los cambios de sede o jornada, dependen de la disponibilidad de cupos en el colegio de destino. Todas las normas y procedimientos buscan garantizar transparencia y equidad en el acceso a la educación oficial, y la entidad invita a la ciudadanía a informarse a través de fuentes verificadas, como la cuenta oficial de la Secretaría en la red social X (antes Twitter) y su portal institucional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los requisitos para solicitar traslado entre colegios oficiales en Bogotá?

Para pedir un traslado entre instituciones públicas de Bogotá, se deben cumplir al menos uno de estos tres criterios: querer unificar hermanos en el mismo colegio; haber cambiado de residencia y residir a más de dos kilómetros del colegio actual; o contar con un motivo de fuerza mayor debidamente justificado por una entidad competente. Además, la solicitud debe formalizarse en las fechas indicadas por la Secretaría de Educación del Distrito.

¿Cómo se realiza el proceso virtual para pedir traslado en colegios públicos de Bogotá?

El trámite se hace a través de la página https://matriculas.educacionbogota.edu.co/, donde se debe diligenciar el formulario de traslados entre el 1 y el 3 de diciembre de 2026. El proceso es gratuito y no requiere intermediarios, y la aprobación depende de la disponibilidad de cupo en el colegio solicitado.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z