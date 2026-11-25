Por: Portal Bogotá

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El Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis (JBB) ha preparado una atractiva alternativa para quienes buscan planes para el cierre del año en la capital. Se trata de una edición renovada de las Vacaciones Científicas, una iniciativa especialmente dedicada a niñas y niños entre los 5 y los 13 años, que se desarrollará entre noviembre y diciembre de 2026. De acuerdo con la información proporcionada por el JBB, este programa pretende acercar a los más pequeños al mundo de la ciencia mediante experiencias interactivas y prácticas, adecuadas para su edad e intereses.

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El equipo encargado de ejecutar las Vacaciones Científicas está conformado por profesionales con experiencia en educación ambiental infantil, quienes han diseñado actividades que procuran el aprendizaje práctico y significativo. Además, el JBB dispone de instalaciones físicas adaptadas para propiciar la experimentación y la exploración, elementos claves en el proceso educativo de los niños y niñas. Según el Jardín Botánico de Bogotá, los encuentros se desarrollarán en horario matutino, desde las 9:00 a. m. hasta las 12:30 p. m., en dos periodos específicos: del 30 de noviembre al 4 de diciembre y del 9 al 11 de diciembre de 2026.

El esquema de tarifas establecido por la entidad incluye la opción de pago por día, con un valor de 44.000 pesos, o por cinco días, por un valor total de 176.000 pesos. El proceso de inscripción debe completarse a través de un formulario en línea dispuesto por el JBB, como requisito indispensable para participar en las actividades del programa.

Los contenidos de las Vacaciones Científicas tienen como eje central el conocimiento, valoración y protección de los recursos naturales y la biodiversidad, así como la sensibilización frente a los desafíos ambientales que impone el cambio climático. De acuerdo con el Jardín Botánico de Bogotá, la educación ambiental impartida durante el programa está orientada a formar ciudadanos y ciudadanas críticos, con herramientas para aportar soluciones en su vida cotidiana desde edades tempranas. Para quienes deseen más información, la entidad pone a disposición el correo electrónico clubbciencias@jbb.gov.co.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo se realizarán las Vacaciones Científicas en el Jardín Botánico de Bogotá en 2026?

Las Vacaciones Científicas del Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis se llevarán a cabo en dos franjas: del 30 de noviembre al 4 de diciembre y del 9 al 11 de diciembre de 2026, en jornadas que inician a las 9:00 a. m. y finalizan a las 12:30 p. m., según informó el JBB.

¿Qué temas se abordan en las Vacaciones Científicas para niños en Bogotá?

De acuerdo con el Jardín Botánico de Bogotá, las Vacaciones Científicas abordan principalmente el conocimiento, la valoración y el cuidado de los recursos naturales y la biodiversidad, así como la sensibilización sobre los desafíos ambientales que enfrenta la sociedad, especialmente relacionados con el cambio climático.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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