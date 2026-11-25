Un vehículo que permanecía estacionado en inmediaciones del peaje de Chinauta causó una alerta de seguridad y provocó el cierre preventivo de la vía Bogotá-Girardot durante el martes 24 de noviembre. La situación también llevó a evacuar a los trabajadores de la concesión Vía Sumapaz mientras las autoridades verificaban las condiciones del automotor.

Sigue a PULZO en Discover

Según informó la concesionaria, el reporte se recibió aproximadamente a las 12:00 del mediodía. Ante la presencia del vehículo, se activaron los protocolos de emergencia y se coordinó la atención con las autoridades.

(Lea también: Mostraron al conductor del carrobomba de Villavicencio; camioneta pasó por un peaje)

Como medida preventiva, se suspendió temporalmente el paso de automotores por este corredor vial y se ordenó la evacuación del personal que se encontraba en la estación de peaje.

Lee También

¿Qué encontraron las autoridades cerca del peaje de Chinauta?

Después de realizar las verificaciones correspondientes, las autoridades establecieron que el automotor estaba estacionado en un lugar inadecuado. Además, lograron localizar a su conductor.

Una vez descartada cualquier condición que representara un peligro, se autorizó la reapertura de la carretera y la movilidad volvió a la normalidad. Vía Sumapaz no precisó cuánto tiempo estuvo cerrada la vía ni entregó información adicional sobre las razones por las que el vehículo fue dejado en ese punto.

Realizaron simulacro de emergencia en el peaje de Chusacá

Por otra parte, durante esa misma jornada se desarrolló un simulacro de emergencia en el peaje de Chusacá, también ubicado en el corredor Bogotá-Girardot.

El ejercicio se llevó a cabo con el acompañamiento de las autoridades y buscaba poner a prueba los protocolos de atención, fortalecer la coordinación entre las entidades y evaluar la capacidad de respuesta de los trabajadores ante posibles emergencias.

(Lea también: Alerta con peajes de Colombia por lo que viene pasando en Gobierno De la Espriella: “Ha sido notorio”)

La concesionaria anunció que próximamente realizará un simulacro similar en el peaje de Chinauta. La fecha y los detalles de esta actividad serán comunicados con anticipación a los usuarios mediante sus canales oficiales. La empresa aclaró que el procedimiento de seguridad activado por el vehículo estacionado en Chinauta no tuvo relación con el ejercicio preventivo realizado en Chusacá.

Al finalizar el martes, Vía Sumapaz informó que el tránsito por la carretera Bogotá-Girardot y la operación de ambas estaciones de peaje funcionaban con normalidad.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.