El recorrido de la camioneta que explotó frente a la Gobernación del Meta y el rostro de quien la conducía quedaron registrados en videos conocidos por Noticias RCN. Las imágenes muestran el paso del vehículo por un peaje antes de llegar al centro de Villavicencio, donde ocurrió el atentado que dejó 23 personas heridas.

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En los registros audiovisuales se observa una camioneta blanca tipo Renault Duster, que llevaba una carpa en la parte trasera para ocultar la carga explosiva. El carro habría transitado desde zonas rurales del departamento hasta el punto donde detonó, en inmediaciones de la sede de la Gobernación.

Uno de los videos también permitió captar el rostro del hombre que estaba al volante. Al respecto, las autoridades investigan el recorrido del vehículo y las circunstancias en las que llegó hasta la capital del Meta. La información preliminar apunta a que la camioneta fue hurtada en marzo de 2026 en Puerto Gaitán por cuatro hombres armados que, presuntamente, pertenecerían al frente 39 de las disidencias de las Farc.

Estas son las imágenes:

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Sobre la carga, se conoció que el vehículo transportaba cerca de 100 kilogramos de explosivos, identificados preliminarmente como pentolita. La detonación habría sido activada mediante un temporizador.

La explosión ocurrió el 23 de noviembre, hacia las 9:13 de la noche, en el centro de Villavicencio. El estallido abrió un cráter en la vía, rompió vidrios y causó daños en establecimientos comerciales, viviendas y otros inmuebles. Según el balance conocido, 23 personas resultaron heridas y, hasta el momento de los reportes, no había víctimas mortales.

El atentado también afectó la actividad comercial de la zona. Johan Pérez, propietario de un almacén de sombreros, describió los daños que sufrió su negocio y resumió el impacto de la explosión con una frase: “Estamos vivos de milagro”.

Por ahora, la autoría del ataque no está confirmada. Las autoridades mantienen las investigaciones para establecer quiénes estuvieron detrás del atentado y cómo se planeó el traslado del vehículo hasta la Gobernación del Meta.

Así fue el atentado en Villavicencio

Estas son las imágenes del atentado en Villavicencio ocurrido el 23 de noviembre, cerca de las 9 de la noche. Cerca de 80 kilos de explosivos fueron detonados desde un vehículo estacionado a 15 metros del edificio de la gobernación del Meta. Hasta el momento, hay 23 personas heridas y muchísimas edificaciones afectadas.