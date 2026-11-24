Por: El Espectador

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Hacia las nueve de la noche del lunes 23 de noviembre, una fuerte explosión sacudió el centro de Villavicencio cuando se detonó un carro bomba frente a la sede de la Gobernación del Meta. Este hecho dejó 23 personas heridas, entre las que se cuentan cinco vigilantes del edificio, además de daños materiales en al menos 85 predios aledaños. Según información citada por Infobae, hasta el momento no se han reportado víctimas mortales como resultado directo del ataque.

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El fuerte impacto alteró considerablemente la infraestructura de la zona, pues el presidente Abelardo de la Espriella indicó que el 60 % de la Gobernación sufrió afectaciones, incluyendo también edificaciones reconocidas como la Catedral Nuestra Señora del Carmen, la Lotería del Meta y una sede del Banco de la República. Este balance fue entregado durante una rueda de prensa en la que el presidente estuvo acompañado por el ministro de Defensa, Jorge Mora, y la gobernadora Rafaela Cortés.

De acuerdo con lo explicado en esa intervención pública, tanto la Alcaldía de Villavicencio como la Gobernación del Meta decidieron ofrecer una recompensa de hasta 150 millones de pesos colombianos para quienes entreguen información relevante que facilite la identificación y captura de los responsables de este atentado. Las autoridades han señalado que, según la investigación, la acción fue perpetrada por las disidencias de alias “Iván Mordisco”, grupo del que hace parte Ómar Pardo Galeano, alias “Antonio Medina”, jefe de la subestructura Martín Villa, quien opera en la región.

El mandatario explicó que el vehículo utilizado en la acción había sido hurtado previamente, específicamente el 12 de marzo en el municipio de Puerto Gaitán, por miembros de esa facción. Además, contextualizó el hecho como parte de una escalada violenta que incluiría eventos como el carro bomba que explotó el pasado 15 de noviembre en el peaje de Pipiral, incidente que no dejó heridos pero que incrementó la preocupación por la seguridad en el departamento. El seguimiento policial apunta al denominado frente 39 de las disidencias de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), según informa la cobertura mencionada.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién es alias “Antonio Medina” y cuál es su relación con el atentado en Villavicencio?

Alias “Antonio Medina”, cuyo nombre real es Ómar Pardo Galeano, es señalado como jefe de la subestructura Martín Villa dentro de las disidencias que lidera alias “Iván Mordisco”. De acuerdo con el presidente Abelardo de la Espriella, Medina dirige operaciones en la región y su grupo estaría detrás de la planificación y ejecución del atentado con carro bomba ocurrido frente a la Gobernación del Meta.

¿Qué daños causó el carro bomba en la Gobernación del Meta y cuáles fueron las medidas tomadas?

El atentado registrado dejó 23 personas heridas y afectó más de 85 propiedades, además de dañar un 60 % de la sede gubernamental, la Catedral Nuestra Señora del Carmen, la Lotería del Meta y el Banco de la República. Frente a la magnitud de los daños, la Alcaldía y la Gobernación ofrecieron una recompensa de hasta 150 millones de pesos para incentivar la colaboración ciudadana y dar con los responsables, según se expuso en rueda de prensa.

Así fue el atentado en Villavicencio

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Estas son las imágenes del atentado en Villavicencio ocurrido el 23 de noviembre, cerca de las 9 de la noche. Cerca de 80 kilos de explosivos fueron detonados desde un vehículo estacionado a 15 metros del edificio de la gobernación del Meta. Hasta el momento, hay 23 personas heridas y muchísimas edificaciones afectadas.