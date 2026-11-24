Por: Portal Bogotá

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En Bogotá se están llevando a cabo importantes acciones para apoyar a los emprendedores, especialmente a quienes laboran en el sector de alimentos, con el fin de fortalecer sus capacidades y mejorar las prácticas en el manejo de productos alimenticios. De acuerdo con la información publicada en ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, la Alcaldía Local de Usme, en conjunto con la Cámara de Comercio de Bogotá, organizó recientemente un curso de manipulación de alimentos para emprendedores de la localidad. Esta iniciativa busca no solo aumentar el conocimiento técnico, sino asegurar que las actividades de preparación, almacenamiento y venta de alimentos se realicen bajo estrictas normas de higiene y seguridad, aspectos fundamentales para el bienestar de la comunidad y el crecimiento de los pequeños negocios.

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Durante las jornadas de formación, los asistentes trabajaron temas clave como la prevención de la contaminación, el control adecuado de las temperaturas durante los distintos procesos, la importancia de los hábitos higiénicos y el cumplimiento de la normatividad vigente. Un punto central del curso fue la identificación precisa de los peligros físicos, químicos y biológicos que pueden afectar la inocuidad de los alimentos, entendida como la condición de los productos alimenticios que garantiza que no causarán daño al consumidor cuando se preparen o consuman según lo previsto. El manejo de estos conceptos es fundamental para quien se desempeña en este sector y debe estar respaldado por un certificado actualizado, requisito indispensable de acuerdo con las normas.

El proceso de capacitación se llevó a cabo en tres sesiones dentro de las instalaciones de la Alcaldía Local de Usme, permitiendo a los participantes no solo renovar su certificado de manipulación de alimentos sino también actualizar y reforzar sus conocimientos y competencias. Iniciativas de este tipo son promovidas continuamente por la Alcaldía Local de Usme, en respuesta a las necesidades de quienes dinamizan la economía local y buscan cumplir con los estándares legales y de seguridad alimentaria en sus actividades cotidianas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué temas se abordan en un curso de manipulación de alimentos para emprendedores?

De acuerdo con la información divulgada por ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, en un curso de manipulación de alimentos se abordan temas como la prevención de la contaminación, control de las temperaturas, aplicación de hábitos higiénicos y respeto a la normatividad vigente. También se estudia la identificación de peligros físicos, químicos y biológicos que pueden afectar la inocuidad de los alimentos.

¿Por qué es importante renovar el certificado de manipulación de alimentos?

La renovación del certificado de manipulación de alimentos es fundamental, ya que demuestra que la persona posee conocimientos actualizados en prácticas seguras para la preparación, almacenamiento y comercialización de productos alimenticios, cumpliendo la normatividad exigida para quienes trabajan en este sector, como lo explica la información de la Alcaldía Local de Usme.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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