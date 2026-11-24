Por: Portal Bogotá

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El programa “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa” impulsa la participación activa de la juventud en la toma de decisiones que afectan directamente sus territorios. De acuerdo con la información presentada en el portal de la Alcaldía de Bogotá, el propósito central de esta iniciativa es ofrecer escenarios donde las voces de los jóvenes sean escuchadas y tomadas en cuenta, buscando asegurar que sus necesidades y aspiraciones tengan eco en los programas y proyectos locales.

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Durante las jornadas realizadas en el marco de este programa, se abordaron temáticas cruciales para la juventud actual, como el consumo de sustancias psicoactivas de uso regulado y prohibido, las experiencias y tendencias en entornos digitales, así como los diferentes niveles de participación juvenil. Estas discusiones se basaron en los resultados de diálogos ciudadanos previos, en los cuales participaron activamente diferentes sectores de la comunidad y actores locales relevantes.

De acuerdo con la información de la Alcaldía, estos diálogos han permitido identificar preocupaciones recurrentes entre los jóvenes y los adultos del territorio, quienes evidencian la exposición diaria a la oferta de diversas drogas psicoactivas y la influencia creciente de espacios digitales. El reto, entonces, radica no solo en reconocer estas problemáticas, sino también en articular respuestas institucionales que permitan a la juventud satisfacer sus necesidades de forma saludable y productiva, evitando caer en conductas de riesgo asociadas al ocio desorientado.

Se resalta la importancia de fortalecer la oferta institucional mediante procesos de formación, apoyo a emprendimientos y acompañamiento para el desarrollo de potencialidades juveniles. Asimismo, se señala el papel dual del mundo digital como espacio de innovación y oportunidad, pero también como entorno donde surgen riesgos que pueden impactar negativa y directamente a quienes no cuentan con herramientas para gestionarlos de manera responsable.

En conclusión, estos espacios de participación son clave para reconocer y sistematizar las experiencias juveniles, respondiendo de manera más ajustada a sus realidades mediante acciones concretas que incidan positivamente en su entorno y en su construcción como ciudadanos activos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los temas principales que se trataron en ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’?

Durante las jornadas de ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ se discutieron varios temas esenciales, destacando el consumo de sustancias psicoactivas (tanto reguladas como prohibidas), las experiencias en entornos digitales y la importancia de la participación juvenil en las decisiones locales. Estas temáticas surgieron a partir de los diálogos ciudadanos y reflejan las preocupaciones y desafíos actuales de la juventud bogotana, según la Alcaldía de Bogotá.

¿Por qué es importante la participación juvenil en espacios institucionales en Bogotá?

La participación juvenil es relevante porque permite que las necesidades, expectativas y problemáticas de los jóvenes sean tenidas en cuenta en la construcción de políticas públicas y programas locales. Según el portal oficial, crear estos espacios posibilita que las instituciones garanticen derechos, promuevan alternativas de formación y contribuyan a que las nuevas generaciones encuentren caminos de desarrollo positivo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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