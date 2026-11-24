Por: El Espectador

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La esperada renovación del tradicional sector de Usaquén, en Bogotá, ha terminado por convertirse en motivo de inconformidad y frustración para los habitantes y comerciantes de la zona, quienes no ocultan su descontento ante los acabados precarios y visibles deterioros que ya muestran parches y baldosas, a tan solo un año de la entrega de la obra. Según informó el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), la intervención abarca la Plaza Fundacional (en la calle 119 con carrera 6a) y sectores urbanos aledaños, donde las intervenciones semi terminadas ya presentan deficiencias, situación que llevó a la apertura de un proceso sancionatorio por 7.584.696.280 de pesos colombianos, debido a los retrasos y la calidad cuestionable de los tramos entregados.

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La obra, iniciada con el compromiso de preservar el aspecto arquitectónico que distingue a Usaquén y revitalizar su entorno histórico, sufrió demoras significativas de al menos cuatro años. El IDU confirmó que, aunque la entrega estaba prevista para 2023, al año siguiente el avance no superaba el 4 %. Por los repetidos incumplimientos del contratista, la entidad asumió el control en 2025 e implementó planes de mitigación, buscando aliviar la ya crítica situación de comerciantes y vecinos, quienes veían afectado el flujo peatonal y vehicular, así como el desarrollo de las actividades económicas en la zona.

Las labores urgentes del IDU se concentraron en tapar los huecos y daños para reabrir las vías, con el objetivo de devolver la movilidad a peatones, ciclistas y vehículos. No obstante, la esperanza de una solución definitiva todavía está lejos: una licitación anunciada para continuar los trabajos aún no ha sido convocada. Los reclamos ciudadanos, como los de Camilo Prieto en redes sociales, ejemplifican el nivel de insatisfacción con andenes e intersecciones inacabadas, acabados deficientes y el uso de asfalto sobre la histórica vía frente a la iglesia, lo que llevó a preguntar directamente "¿Quién se robó el dinero y qué controles existe?".

De acuerdo con el IDU, el proyecto, iniciado en 2021 con presupuesto total de 44.018 millones de pesos incluidos los costos de interventoría, alcanzó a desembolsar 12.117 millones al contratista RGH 2021, integrado por Germán Torres Salgado, Héctor Henry Cuadrado González y Rex Ingeniería S.A. en reorganización, en proporciones casi iguales. El IDU aseguró que ese pago cubría solo actividades y obligaciones cumplidas. Ante la crisis, la entidad también hizo efectiva la póliza de anticipo por 4.299.335.497 de pesos y continúa el proceso administrativo sancionatorio ya mencionado, a la espera de la decisión sobre el recurso de reposición presentado por el contratista.

Finalmente, el IDU explicó que la razón por la que la obra no se ha retomado con otro contratista es una solicitud expresa de los comerciantes, quienes han pedido posponer cualquier nueva intervención hasta que finalicen los trabajos en el Corredor de la Carrera Séptima, con el fin de evitar más dificultades en sus actividades turísticas y gastronómicas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué consiste el proceso sancionatorio contra el contratista de la obra en Usaquén?

El proceso sancionatorio abierto por el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) implica una reclamación de más de 7.584 millones de pesos colombianos a RGH 2021, el contratista responsable de la obra inconclusa en Usaquén. Esta medida se tomó debido a los retrasos y la baja calidad de los tramos entregados, y actualmente el proceso cuenta ya con fallo en primera instancia, mientras se estudia un recurso de reposición de la empresa involucrada.

¿Por qué los comerciantes de Usaquén no quieren que continúen las obras?

De acuerdo con el IDU, los comerciantes del sector de Usaquén solicitaron que no se inicie una nueva contratación ni se retome la intervención hasta que culminen los trabajos en el Corredor de la Carrera Séptima. Esta petición busca evitar que se generen nuevas afectaciones a la actividad económica, principalmente turística y gastronómica, tras años de retrasos y dificultades derivadas de la renovación inconclusa.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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