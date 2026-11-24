Por: Portal Bogotá

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Este miércoles 25 de noviembre de 2026, Bogotá será escenario de manifestaciones y movilizaciones convocadas con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, conocido como 25N. De acuerdo con Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, estas manifestaciones se desarrollarán en puntos estratégicos como la Plaza Fundacional de Bosa y la sede de la Universidad Nacional de Colombia, para luego dirigirse a la Plaza de Bolívar, ubicada en el centro histórico de la capital. Ante estas actividades, es probable que se presenten dificultades en la movilidad, sobre todo en corredores viales importantes como la calle 26, la carrera Décima y la carrera 80, ya que puede haber afectaciones en la operación tanto de rutas zonales como troncales de TransMilenio.

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La Alcaldía Mayor de Bogotá ha dispuesto el acompañamiento de la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG), la cual contará con equipos de gestoras y gestores de Diálogo Social y Derechos Humanos. El propósito es garantizar el respeto por el derecho a la protesta pacífica, así como promover el diálogo y la adecuada convivencia en el espacio público, según lo informado por el portal oficial de la ciudad. Además, se recomienda a la ciudadanía mantenerse informada en tiempo real respecto a desvíos, cierres y cambios en la movilidad consultando los canales oficiales del Portal Bogotá y su sección de marchas.

El cronograma de actividades programado para este miércoles inicia a las 12:00 del mediodía con el evento cultural 'Rabiosa acuerpamos la esperanza #25N' en la Plaza Fundacional de Bosa, localizada en la carrera 80I con calle 61 sur. Posteriormente, a las 3:00 de la tarde, se tiene prevista la marcha principal, que partirá desde la Universidad Nacional de Colombia, en la calle 26 con carrera 34, y tendrá como destino la Plaza de Bolívar, en la localidad de La Candelaria. Las autoridades han resaltado que los horarios y puntos de encuentro pueden variar, por lo que es fundamental consultar la información oficial antes de desplazarse.

Las recomendaciones para la ciudadanía son planificar los recorridos con antelación, tener en cuenta los posibles cambios viales y, en caso de participar en las marchas, actuar siempre de manera pacífica y respetuosa, acatando las indicaciones de las autoridades y del personal encargado. La Secretaría Distrital de Gobierno ratificó su compromiso de acompañar estas expresiones sociales, fomentando el diálogo y el respeto a los derechos en la capital.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde comienzan y terminan las marchas del 25N este 25 de noviembre en Bogotá?

Según Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, las marchas y eventos relacionados con el 25N inician en la Plaza Fundacional de Bosa, con una actividad cultural al mediodía, y continúan con una marcha a las 3:00 p. m. desde la Universidad Nacional de Colombia, cuyo destino final es la Plaza de Bolívar, en el centro de la ciudad. Estos recorridos pueden enfrentar ajustes, por lo que es recomendable consultar fuentes oficiales antes de movilizarse.

¿Qué recomendaciones han dado las autoridades para las movilizaciones del 25N en Bogotá?

De acuerdo con la Alcaldía Mayor de Bogotá, las principales recomendaciones para el 25N incluyen planificar bien los trayectos, informarse sobre cambios viales en los canales oficiales y, si se participa en las movilizaciones, mantener una actitud pacífica y respetuosa. Además, es importante atender las instrucciones de los organismos encargados y los gestores de Diálogo Social y Derechos Humanos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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