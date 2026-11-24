Por: El Espectador

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A tan solo unos días de que finalice el convenio que ha regulado el alumbrado público en Bogotá desde 1997, la Administración distrital informó que Empresas Públicas de Medellín (EPM) asumirá oficialmente la operación del servicio de alumbrado en la capital a partir del 1.º de diciembre. Este nuevo periodo de gestión se prolongará durante una década, despejando así las dudas que rondaban sobre el futuro del alumbrado tras el retiro de Enel, compañía que estaba a cargo hasta la fecha. No obstante, la decisión también ha generado cuestionamientos relacionados con la propiedad de toda la infraestructura, los recursos económicos involucrados y la modalidad con la cual la ciudad podrá llegar a adquirir estos bienes bajo el nuevo esquema.

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Según información de El Espectador, la transición de operador no ha sido sencilla, pues además del interrogante sobre quién se encargaría del servicio, existía la expectativa de una posible alianza entre el Grupo Energía Bogotá (GEB) y Enel. Armando Ojeda Acosta, director de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), explicó en entrevista con ese medio que esta alianza no prosperó, y detalló cómo será el proceso de arrendamiento de la infraestructura del alumbrado. Uno de los puntos clave será la financiación a través de la sobretasa de alumbrado público, recientemente aprobada por el Concejo de Bogotá, que permitirá cubrir una parte sustancial de los recursos que demanda el servicio.

Respecto a la modalidad de selección de operador, la administración eligió la contratación interadministrativa en lugar de realizar una licitación pública. De acuerdo con El Espectador y la UAESP, esta forma se consideró la más adecuada dadas las condiciones actuales y la urgencia de mantener la continuidad del servicio. Se consultó a varias de las principales empresas del país para conocer sus propuestas, y finalmente se determinó que EPM ofrecía las ventajas más relevantes para la ciudad, aunque en el proceso no participó el GEB como posible oferente.

Aunque la decisión soluciona el interrogante más apremiante sobre quién asumirá el control del alumbrado público, aún quedan por resolver asuntos importantes, como el costo para la ciudad por el uso de la infraestructura, las fuentes de financiación a largo plazo y la manera en que el Distrito podría acceder a la propiedad de estos activos luego de la próxima década de contrato.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Enel deja de operar el alumbrado público en Bogotá?

La salida de Enel del alumbrado público de Bogotá se produce dado el vencimiento del convenio firmado en 1997, que estipulaba las condiciones bajo las cuales la empresa prestaba el servicio. Con la expiración del acuerdo, era necesario escoger un nuevo operador, proceso en el que finalmente EPM fue seleccionada según información de El Espectador.

¿Cómo funcionará la financiación del nuevo alumbrado público en Bogotá?

La financiación del servicio de alumbrado público bajo la gestión de EPM estará respaldada en parte por la sobretasa aprobada por el Concejo de Bogotá. De acuerdo con la UAESP y El Espectador, este mecanismo permitirá recaudar los recursos necesarios para cubrir el arrendamiento y operación de la infraestructura, así como abrir la posibilidad de que la ciudad pueda optar por adquirir los activos en el futuro.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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