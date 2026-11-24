Por: El Espectador

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Bogotá se ha consolidado como la principal ciudad de acogida para víctimas del conflicto armado en Colombia. Según información citada por El Espectador, hasta julio de este año más de 400.000 personas que huyeron de la violencia han llegado a la capital en busca de un nuevo comienzo. Especialmente en las localidades de Ciudad Bolívar, Bosa y Kennedy se presentan los mayores flujos de llegada, donde miles de familias intentan reconstruir su proyecto de vida tras los estragos sufridos.

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Durante los diez años que siguen al Acuerdo de Paz, la ciudad no solo ha sido refugio de víctimas sino también escenario de procesos de reincorporación y reintegración social: más de 600.000 personas han encontrado hogar en Bogotá, y cerca de 7.000 excombatientes han adelantado allí su tránsito hacia la vida civil en los últimos 20 años. La permanencia de estas poblaciones es significativa: el 70 % de las víctimas optan por quedarse, lo cual convierte a Bogotá no solo en territorio de paso, sino en su nuevo hogar. Este escenario implica que las autoridades distritales asuman la responsabilidad de atender, asistir, reparar y garantizar la no repetición de hechos violentos, apoyados en instrumentos como el Plan Distrital de Desarrollo y el Plan de Acción Distrital (PAD), encabezados por la Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación y articulados con 21 entidades de la ciudad.

El compromiso del distrito abarca la implementación de los puntos 1, 3 y 5 del Acuerdo de Paz, enfocándose en la atención rural, el fin de conflicto y la centralidad de las víctimas. Por ejemplo, quienes residen en bordes urbano-rurales de Usme y Ciudad Bolívar acceden a estrategias como Transformaciones Rurales Integrales (TRI), que ofrece oportunidades laborales, programas de formación, vivienda, prevención de la estigmatización étnica y apoyo productivo. Sobre el fin del conflicto, la ‘Ruta de Inclusión’ ha permitido que casi 300 firmantes y víctimas se integren al empleo formal entre 2025 y 2026. Además, a través del punto de centralidad de víctimas, más de 55.000 pasajes de MiPazaje han sido entregados a recientes llegados para facilitar su movilidad en alianza con Transmilenio, junto a ayudas humanitarias y acompañamiento en la búsqueda y entrega de personas desaparecidas.

No obstante, persisten retos significativos. Según la Defensoría del Pueblo, las amenazas de desplazamiento interno, el reclutamiento de menores y la trata de personas siguen siendo riesgos en zonas como Los Mártires, Santa Fe y La Candelaria. La Procuraduría advierte que la mayoría de las víctimas en Bogotá aún vive en condiciones de pobreza y vulnerabilidad. El informe de la Secretaría General y la Consejería de Paz señala que, a febrero de 2026, el 47,6 % de las víctimas clasificadas en Sisbén sobrevive bajo la línea de pobreza monetaria, cifra que se eleva a 89,7 % si se suma la población vulnerable, golpeando especialmente a la niñez y adolescencia con más de 50.000 menores afectados. Los avances son palpables, pero los desafíos para la integración y protección de las víctimas siguen vigentes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántas víctimas del conflicto han llegado a Bogotá y en qué localidades se concentran?

De acuerdo con datos citados por El Espectador, Bogotá ha recibido más de 400.000 víctimas del conflicto armado en el país, principalmente en las localidades de Ciudad Bolívar, Bosa y Kennedy. En total, más de 600.000 personas han encontrado hogar en la capital en los últimos diez años, lo que la convierte en el principal destino para quienes huyen de la violencia.

¿Cuáles son los retos para la atención a víctimas del conflicto en Bogotá?

Según informes de la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría, los retos principales en Bogotá incluyen la persistencia de altos índices de pobreza y vulnerabilidad entre las víctimas, riesgos de desplazamiento interno, reclutamiento de menores y presencia de redes de trata de personas. El 47,6 % de las víctimas subsiste bajo la línea de pobreza monetaria y el 89,7 % se enfrenta a algún grado de vulnerabilidad económica, lo que impacta especialmente a niños, niñas y adolescentes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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