Por: El Espectador

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A un día de cumplirse una década de la firma del Acuerdo de Paz entre la antigua guerrilla de las Farc y el gobierno de Juan Manuel Santos, la fundación Compaz organizó un evento conmemorativo para reflexionar sobre los avances, desafíos y realidades surgidas desde lo pactado en La Habana en 2016. Esta cita, realizada el lunes 23 de noviembre, reunió figuras clave en la construcción y el desarrollo de estos acuerdos, como el propio expresidente y premio nobel de paz, Juan Manuel Santos, el general Óscar Naranjo, la defensora del pueblo Iris Marín y otros representantes de la política nacional, según lo reportó El Espectador.

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Durante su intervención, Santos afirmó que "hacer la paz es más difícil que hacer la guerra y se ganan menos amigos". Además, resaltó la necesidad de encontrar un equilibrio entre la justicia y la paz, en una negociación donde ceder y convencer a la contraparte fue esencial, pero con el bienestar del país como objetivo central. El exmandatario subrayó que en los últimos 44 años, todos los presidentes del país buscaron, de una u otra forma, ese propósito fundamental de alcanzar la paz, postura citada textualmente por El Espectador.

Al examinar el recorrido del proceso, Santos reconoció que el acuerdo es "imperfecto, como todo acuerdo humano", pero señaló que fue la mejor alternativa para darle a Colombia una nueva esperanza. Evitó entrar en detalles sobre los logros y fallas de la implementación, afirmando que corresponde a los colombianos sacar sus propias conclusiones. Para el expresidente, los cambios tras el acuerdo son visibles: las Farc desaparecieron como grupo armado y ahora son un movimiento político, mientras que los disidentes han quedado reducidos a bandas delincuenciales sin reconocimiento político.

El evento también contó con manifestaciones artísticas a cargo del Colegio del Cuerpo de Cartagena y discursos significativos del padre Francisco de Roux y Daniela Mostacilla, víctima del conflicto. De Roux resaltó la importancia de agradecer a quienes hicieron posible la paz y advirtió que, de no haberse firmado el acuerdo, la violencia habría escalado hasta oscurecer aún más la situación del país. Daniela Mostacilla relató cómo el proceso de paz le permitió encontrar los restos de su padre, víctima del conflicto y desaparecido, mediante la Unidad de Búsqueda estatal, y habló sobre el impacto del reclutamiento de menores en la violencia.

A pesar de los desafíos persistentes, de acuerdo con los datos presentados, más de 11.000 excombatientes firmantes del Acuerdo siguen comprometidos con la paz, aunque se destaca con pesar el asesinato de aproximadamente 512 personas de este grupo durante la última década.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué ocurrió en el evento de conmemoración por los 10 años del Acuerdo de Paz?

En el evento convocado por la fundación Compaz participaron figuras centrales del proceso de paz, como Juan Manuel Santos y Óscar Naranjo. Se incluyeron discursos sobre los desafíos y logros de la última década, intervenciones artísticas y testimonios de víctimas, brindando un espacio para reflexionar sobre la paz y lo que aún falta por construir, según lo reportado por El Espectador.

¿Cómo ha impactado el Acuerdo de Paz en los excombatientes y territorios en Colombia?

El Acuerdo permitió desmovilizar a miles de exmiembros de las Farc, de los cuales más de 11.000 continúan apostando a la paz, pese a que cerca de 512 han sido asesinados en estos años. Además, se destaca que muchos territorios antes vedados ahora pueden transitarse sin miedo, aunque persisten retos frente a la violencia residual y la reintegración, de acuerdo con los datos revelados en el evento.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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