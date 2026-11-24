Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Conductores que planean movilizarse este martes 24 de noviembre entre Mirolindo y la variante de Ibagué deberán tener en cuenta una importante restricción de movilidad. De acuerdo con lo informado por la concesionaria APP GICA, este corredor vial estará completamente cerrado durante un lapso de cinco horas. La razón: es necesario recuperar una volqueta que se precipitó a un abismo en el kilómetro 11+380. La compañía anunció que las labores de extracción del vehículo pesado se desarrollarán entre las 9:00 de la mañana y las 2:00 de la tarde, periodo en el que no estará permitido el paso de ningún automotor por este tramo específico.

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Según la información divulgada por APP GICA, se instalarán puntos de regulación en dos lugares claves: la glorieta de Mirolindo y la glorieta de Combeima. Estos sitios contarán con personal autorizado encargado de orientar y dirigir a los conductores, brindando detalles acerca de las restricciones vigentes y guiándolos acerca de los recorridos alternativos habilitados para minimizar el impacto del cierre.

En cuanto a la movilidad, la ruta alterna sugerida por la concesionaria comprende el siguiente recorrido: glorieta de Mirolindo, glorieta Casa de la Moneda, glorieta El Rodeo y variante de Picaleña. APP GICA recomendó organizar el recorrido antes de salir de casa, seguir todas las indicaciones impartidas por los encargados del control vial y mantener la precaución durante el tránsito por las vías alternas.

Para apoyar a los usuarios durante esta jornada de cierre, la concesionaria puso a disposición varias líneas telefónicas de atención: 322 831 5599, 313 886 3287 y 310 204 4623, a las que se puede recurrir para solicitar asistencia en carretera o avisar sobre eventualidades que se presenten durante la operación de rescate.

El cierre del corredor se mantendrá durante el tiempo que duren las maniobras de extracción del vehículo accidentado. Una vez se completen los trabajos y los responsables verifiquen la seguridad en el tramo, la circulación en la vía será restablecida totalmente, de acuerdo con lo anunciado por APP GICA.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la ruta alterna recomendada entre Mirolindo y la variante de Ibagué?

De acuerdo con APP GICA, la ruta alterna sugerida para quienes deban desplazarse entre Mirolindo y la variante de Ibagué incluye los siguientes puntos: glorieta de Mirolindo, glorieta Casa de la Moneda, glorieta El Rodeo y variante de Picaleña. Esta opción permite que los conductores eviten el corredor cerrado mientras se llevan a cabo las labores de extracción de la volqueta accidentada.

¿Por qué se realizará el cierre vial entre Mirolindo y la variante de Ibagué el 24 de noviembre?

Según información de la concesionaria APP GICA, el cierre vial se debe a la necesidad de retirar una volqueta que cayó en un abismo en el kilómetro 11+380. La operación, programada entre las 9:00 a.m. y las 2:00 p.m., requiere suspender el paso de vehículos para garantizar la seguridad de conductores y trabajadores durante las maniobras de rescate.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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