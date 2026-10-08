Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Miranda, Cauca, vivió una madrugada de tensión este jueves 8 de octubre de 2026, cuando un ataque con explosivos sacudió la tranquilidad de sus habitantes. De acuerdo con información entregada sobre el caso, las detonaciones se produjeron cerca de una base militar del Ejército, lo que provocó que numerosos residentes de los sectores aledaños despertaran en medio del pánico y la incertidumbre, atentos a los riesgos que se podrían presentar.

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Inmediatamente después de las explosiones, unidades de la Fuerza Pública se movilizaron hasta el lugar para asegurar la zona y descartar la presencia de otros elementos peligrosos. El operativo persiste mientras se desarrollan las primeras labores investigativas para esclarecer los detalles de este incidente, que ha generado preocupación en la comunidad de Miranda y en el departamento de Cauca en general.

Por el momento, según los informes iniciales, no se tiene reporte de personas heridas como consecuencia del ataque. Sin embargo, la fuerza de las detonaciones dejó un clima de temor entre la población, que quiso dejar evidencia de lo sucedido mediante imágenes y videos que muestran tanto el impacto de las explosiones como la intervención de las autoridades.

Dentro de los elementos bajo análisis por parte de los equipos de investigación, se destaca una volqueta cargada con arena que fue dejada en las cercanías del lugar del ataque. Al revisar la parte trasera de este vehículo, observaron varios cilindros, lo que llevó a las autoridades a investigar si habría sido utilizada para el transporte del material explosivo empleado en el atentado.

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Imágenes publicadas en redes sociales dan cuenta de la presencia del automotor y del despliegue de uniformados en el sector. Según versiones preliminares de residentes, los explosivos usados serían conocidos como tatucos, término con el que se identifican artefactos improvisados empleados en algunos ataques armados y que habrían alcanzado diversos puntos dentro del municipio.

Las autoridades continúan ejerciendo vigilancia y control en la zona, mientras buscan determinar con precisión la modalidad del ataque y los posibles responsables de este nuevo acto de violencia contra la Fuerza Pública. Por ahora, el caso sigue en desarrollo y se espera que las autoridades brinden información oficial sobre lo realmente ocurrido en Miranda.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es un ‘tatuco’ y cómo se utiliza en ataques armados?

El término ‘tatuco’ se usa en algunas regiones de Colombia para referirse a explosivos de fabricación artesanal empleados en acciones violentas. Generalmente, estos artefactos consisten en tubos que contienen sustancias explosivas y son lanzados para causar daño, especialmente contra instalaciones militares o policiales. Su uso suele generar gran impacto y temor en las comunidades afectadas.

¿Qué se sabe sobre los responsables del ataque con explosivos en Miranda, Cauca?

Hasta el momento, las autoridades no han revelado información oficial acerca de los responsables del ataque en Miranda, Cauca. El caso sigue en proceso de investigación y se espera que, con el análisis de la volqueta abandonada y demás evidencias recogidas en el lugar, se puedan establecer los hechos y determinar quiénes perpetraron este acto violento contra la Fuerza Pública.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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