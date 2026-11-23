Por: Portal Bogotá

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La empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) informó que la cadena de bombeo de agua Suroriental, encargada del abastecimiento en varios sectores de la localidad de San Cristóbal, estará fuera de funcionamiento a partir de las 11:00 a. m. de este lunes 23 de noviembre de 2026. De acuerdo con los datos entregados por la empresa, la interrupción se debe a una solicitud de Enel Colombia, que debe realizar trabajos de reubicación de un poste averiado responsable de sostener un transformador de gran capacidad. Esta intervención hace necesaria la suspensión del suministro eléctrico en el circuito que alimenta los bombeos de los tanques San Vicente, Alpes, Quindío y Juan Rey.

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Según Enel Colombia, los trabajos se esperan concluyan en la tarde del mismo lunes, con lo cual el restablecimiento del suministro de agua se hará de forma gradual durante la noche de esa jornada. Así, las afectaciones están localizadas en áreas delimitadas por los siguientes cuadrantes: entre la transversal 2 Este y la calle 39B Sur, y entre la carrera 6 Este y la carrera 4 Este; entre la calle 17 Este y la calle 38 Sur, y entre la carrera 3B Este y la carrera 6 Este; entre la diagonal 33 Sur y la diagonal 70 Sur, y entre la carrera 11 Este y la carrera 16C Este; y entre la diagonal 43B Sur y la calle 92B Sur, y entre la carrera 18A Este y la carrera 11B Este.

Entre los barrios afectados, en el área de servicio del tanque San Vicente figuran Santa Inés Sur, Las Guacamayas IV, La Gloria Occidental, Las Guacamayas I, Villa del Cerro, entre otros. Por el lado del tanque Alpes, el corte afectará sectores como Altos del Poblado, San Blas II, Bellavista Sur, Los Alpes, San Vicente y Nueva Gloria. En la zona del tanque Quindío, barrios como Moralba, El Pinar, Altos del Zipa y Los Libertadores experimentarán suspensión. Finalmente, el tanque Juan Rey abastece barrios como Los Soches, Juan Rey Sur, Bolonia, Ciudad Londres I, Doña Liliana y Yomasa.

Para atender las necesidades de la población, la EAAB anunció la disposición de carrotanques que pueden ser solicitados a través de la Acualínea 116, con prioridad para clínicas, hospitales y espacios públicos donde se concentra la gente. Además, la empresa agradeció la comprensión de las personas afectadas y recordó que también está disponible su atención en los canales digitales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles barrios de San Cristóbal se verán afectados por la suspensión del agua el 23 de noviembre de 2026?

La suspensión del servicio de agua en San Cristóbal impactará barrios como Santa Inés Sur, Las Guacamayas IV, La Gloria Occidental, Villa del Cerro, Altos del Poblado, San Blas II, Moralba, El Pinar, Los Libertadores, Los Soches, Juan Rey Sur, Ciudad Londres I, Doña Liliana y otros ubicados en los cuadrantes definidos por la EAAB. El corte aplica para las zonas atendidas por los tanques San Vicente, Alpes, Quindío y Juan Rey, según informó la EAAB.

¿Cómo se solicita un carrotanque a la EAAB durante la suspensión del servicio de agua?

De acuerdo con la información de la EAAB, las personas afectadas pueden solicitar carrotanques a través de la Acualínea 116, priorizando la atención para clínicas, hospitales y centros de concentración pública. Esta línea está dispuesta como canal oficial para gestionar el apoyo de abastecimiento alternativo durante la suspensión.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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