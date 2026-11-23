Por: Portal Bogotá

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Bogotá se prepara para fortalecer su iniciativa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, sumando alianzas y expandiendo servicios enfocados en la protección y promoción de los derechos de las mujeres. En el marco de la conmemoración del 24 de noviembre de 2026, la ciudad inaugurará una nueva Manzana del Cuidado y ampliará la atención integral en las Casas de Justicia. De acuerdo con la Alcaldía de Bogotá, este encuentro, que se celebrará en el Bronx Distrito Creativo con el lema ‘Un legado, un futuro’, busca reconocer los avances logrados por las mujeres y el esfuerzo sostenido para ampliar su acceso a derechos fundamentales.

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La nueva Manzana del Cuidado acercará servicios para personas que ejercen tareas de cuidado, principalmente mujeres, brindando acceso a formación, bienestar y orientación tanto jurídica como psicosocial. Esto facilitará la identificación temprana de situaciones de violencia y el conocimiento de los propios derechos. Con esta apertura, Bogotá llegará a 28 Manzanas del Cuidado, apoyadas por dos Buses del Cuidado, según datos de la Alcaldía.

La estrategia de ampliación de la Ruta de Atención Integral a través de las Casas de Justicia integra servicios de orientación jurídica, atención psicosocial y acompañamiento para activar respuestas institucionales en un único espacio físico. Esto evitará que las mujeres tengan que desplazarse entre distintas dependencias, permitiéndoles recibir soluciones a diversas necesidades de manera articulada, como lo destaca información oficial de la Alcaldía.

Además, la prevención de violencias se fortalece con la iniciativa Redes Seguras, que involucra a comercios y conjuntos residenciales. Actualmente, esta estrategia cubre 388 puntos comerciales de OXXO y Paga Todo y 47 conjuntos residenciales aliados a constructoras como Amarilo, Cusezar y Alianza Grupo Inmobiliario distribuidos en 19 localidades. Durante 2026, 20 consulados se sumarán a esta labor preventiva.

Los nuevos servicios amplían la red de protección impulsada por la Secretaría Distrital de la Mujer, presente también en 15 Casas de Justicia, cinco Unidades de Reacción Inmediata, dos Centros de Atención de la Fiscalía y ocho hospitales, además de 20 Casas de Igualdad de Oportunidades, seis Casas Refugio y la Línea Púrpura Distrital, junto con servicios de orientación y asesoría jurídica.

La ciudad también ha trabajado en la reducción de barreras para la autonomía económica de las mujeres. Según información de la Alcaldía, entre 2024 y octubre de 2026, 7.268 mujeres participaron en procesos de cualificación y centenares recibieron formación en habilidades digitales, incluyendo la prevención de violencias en entornos virtuales.

La importancia de profundizar estos servicios se expresa en la Encuesta de Mujeres y Equidad de Género de 2025, del Observatorio de Mujeres y Equidad de Género (OMEG), donde 24 de cada 100 mujeres en Bogotá reportaron haber sido víctimas de alguna forma de violencia en los dos años anteriores a la medición. Los datos señalan además dinámicas de control en el ámbito de pareja, especialmente entre mujeres jóvenes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es una Manzana del Cuidado y cómo beneficia a las mujeres en Bogotá?

Una Manzana del Cuidado es un espacio que integra servicios para personas cuidadoras, en su mayoría mujeres, facilitando el acceso a formación, bienestar y acompañamiento para el reconocimiento y ejercicio de derechos. Según la Alcaldía de Bogotá, estas manzanas permiten que las mujeres reciban asesoría jurídica y psicosocial y promueven su autonomía, representando un avance para aliviar sus cargas y prevenir situaciones de violencia.

¿Cómo funcionan las Redes Seguras para la prevención de violencias contra las mujeres en Bogotá?

De acuerdo con datos oficiales, Redes Seguras es una estrategia que integra comercios y conjuntos residenciales para detectar y actuar en situaciones de violencia. Los equipos reciben formación para identificar casos y activar la Ruta Única de Atención, logrando que más espacios, como tiendas y residencias, se conviertan en aliados para la protección y orientación de mujeres en 19 localidades de la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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