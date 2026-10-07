Por: El Espectador

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Una nueva ola de violencia sacudió el departamento del Cauca tras un ataque registrado en la mañana del 7 de octubre. De acuerdo con El Espectador, dos policías resultaron heridos cuando un artefacto explosivo fue lanzado hacia una patrulla mientras realizaban labores de control en el oriente de Popayán. Las autoridades iniciaron labores de verificación para esclarecer las circunstancias de este atentado y determinar los responsables del mismo.

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El reciente episodio violento se suma a una serie de hechos similares que han impactado la región en los últimos días. Precisamente el 6 de octubre, tropas de la Brigada 29 del Ejército, acompañadas por el Grupo de Caballería Liviano 8, lograron frustrar un posible atentado terrorista cerca de Santander de Quilichao, en la vía Panamericana. Durante ese operativo, fue capturado el conductor de un vehículo en el que se encontraron más de 400 kilos de explosivos, de acuerdo con información preliminar conocida por las autoridades.

Según el reporte oficial, el cargamento de explosivos fue hallado en el barrio Centro de Santander de Quilichao, y tenía como destino final la ciudad de Cali, donde iba a emplearse en acciones terroristas que amenazarían gravemente a la población civil y a miembros de la fuerza pública. La Policía se encargó de neutralizar los explosivos, identificados inicialmente como C4, un compuesto plástico de uso militar que puede moldearse y alcanza un alto poder destructivo. El presidente Abelardo de la Espriella detalló que la carga habría sido transportada desde Mondomo hacia Cali, al tiempo que las autoridades adelantan investigaciones para esclarecer su procedencia y los autores intelectuales.

La situación de orden público en Cauca se agravó aún más con los combates registrados en el corregimiento El Pedregal, en Inzá, el 6 de octubre, entre guerrilleros del Eln y disidencias de las Farc bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’. Como resultado, los residentes permanecieron confinados; se suspendieron actividades escolares y el comercio cerró sus puertas. Un civil resultó herido en medio de los enfrentamientos, según confirmó el Ejército a El Espectador, aunque no se conoce su estado de salud. Las fuerzas militares, con apoyo de la División de Aviación de Asalto Aéreo, reforzaron la presencia en el área para proteger a las comunidades, según comunicó el Ejército en su cuenta de X.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es el explosivo C4 encontrado en Santander de Quilichao?

El C4 es un tipo de explosivo plástico utilizado en operaciones militares debido a su facilidad de moldeado y su elevado poder destructivo. En el caso reportado por El Espectador, las autoridades hallaron más de 400 kilos de este material en un vehículo, lo que supone un grave riesgo para la población civil si hubiera sido detonado en una zona urbana.

¿Cómo afecta la violencia reciente en Cauca a la población civil?

De acuerdo con El Espectador, los últimos hechos violentos en Cauca han provocado confinamientos, suspensión de clases y cierres de comercios, afectando significativamente la vida cotidiana de los habitantes. Además, el hallazgo de grandes cargamentos de explosivos incrementa el temor y la vulnerabilidad en la región.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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