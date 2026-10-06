Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

Un atentado de grandes proporciones fue frustrado por la Brigada 29 del Ejército Nacional, que detuvo la posible ejecución de una acción violenta sobre la vía Panamericana, en el sector de Santander de Quilichao, Cauca. Según información difundida por El Espectador, gracias a un puesto de control en el que participó el Grupo de Caballería Liviano 8, fue capturado el conductor de un vehículo que transportaba más de 400 kilogramos de material explosivo. En el momento de la detención, las autoridades detectaron que el cargamento constituía una amenaza inminente contra la población civil y la fuerza pública, debido a su potencial destructivo. Personal especializado actuó inmediatamente para desactivar la carga, mientras los soldados mantuvieron la seguridad en el área.

Sigue a PULZO en Discover

El presidente Abelardo de la Espriella confirmó la incautación, asegurando que el material, identificado preliminarmente como C4 —un explosivo plástico de uso militar, conocido por su capacidad de ser moldeado y alto poder de destrucción—, estaba siendo transportado desde Mondomo con destino a la ciudad de Cali. El mandatario enfatizó, a través de su cuenta de X, la gravedad que habría implicado una explosión de esa magnitud en una zona urbana, dado que podría haber generado un elevado número de víctimas, así como graves daños a viviendas, comercios e infraestructura. Actualmente, las autoridades adelantan investigaciones para establecer el origen de la carga y los responsables detrás del transporte del explosivo.

Por otra parte, la región del Cauca enfrenta una crisis de orden público causada por la presencia de grupos armados irregulares como el Ejército de Liberación Nacional (Eln) y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), encabezadas por alias "Iván Mordisco". Hace unos días, los habitantes del corregimiento El Pedregal, en Inzá, sufrieron el confinamiento tras enfrentamientos entre estos grupos. Según confirmó el Ejército a El Espectador, un civil resultó herido durante los combates, aunque no se ha proporcionado información adicional sobre su condición. Las operaciones militares han continuado para garantizar la seguridad y la normalidad en la zona, apoyadas también por la División de Aviación de Asalto Aéreo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es el C4 y por qué es considerado un explosivo de alto riesgo?

El C4 es un explosivo plástico de uso militar cuya principal característica es su capacidad para ser moldeado fácilmente y detonado mediante un estímulo específico. Debido a su alto poder destructivo, su presencia en zonas pobladas implica riesgos significativos para la vida y la infraestructura local, tal como lo advierten las autoridades en este caso.

¿Qué grupos armados están presentes en el Cauca y cómo afectan la seguridad regional?

De acuerdo con la información disponible, en el departamento del Cauca operan grupos armados como el Ejército de Liberación Nacional (Eln) y disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), lideradas por alias "Iván Mordisco". Su presencia ha provocado crisis de orden público, combates y confinamiento de comunidades, complicando la seguridad en la región.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.