Por: El Espectador

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Wilmar Elias Zuleta Pulgarín, conocido como alias "Lobo", fue capturado en la vereda La Paulina, una zona rural de Valdivia, Antioquia. Las fuerzas armadas lo identifican como el segundo jefe del frente 36, una estructura de las disidencias de las Farc liderada en Antioquia por alias "Calarcá". Junto a él fue arrestada Alexandra García Legarda, alias "Samanta", quien sería su compañera sentimental y formaría parte activa de ese mismo grupo armado. La operación estuvo coordinada por la Cuarta Brigada del Ejército, con apoyo de la Fuerza Aérea, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. El operativo consistió en rodear el lugar en el que ambos permanecían ocultos y, luego, proceder a su detención y traslado a Medellín, donde se anunció que serán presentados ante un juez.

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Alias "Lobo" cuenta, según las autoridades, con un historial delictivo de al menos cuatro años en múltiples actividades criminales. De acuerdo con la Policía, se le atribuye la coordinación del desplazamiento de 2.300 personas en octubre de 2025, en 23 veredas de Briceño. También lo acusan de orquestar extorsiones, reclutamiento forzado de menores de edad y homicidios. Dentro de los casos que recaen en su contra está la presunta participación en el homicidio de Ángela Muñoz Betancur, ocurrido el 24 de noviembre de 2024 en San Andrés de Cuerquia. Zuleta Pulgarín tiene diversas órdenes de captura vigentes por delitos graves como concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, fabricación, tráfico o porte de armas de fuego y utilización ilegal de uniformes e insignias reservados para la Fuerza Pública. Además, figuraba dentro del cartel de los más buscados del departamento y, según el Ejército, era considerado un objetivo relevante en la estrategia de seguridad.

El gobernador de Antioquia, Andrés Rendón, enfatizó el prontuario de alias "Lobo" y aseguró que estaría involucrado en asesinatos, extorsiones, secuestros y ataques contra la Fuerza Pública, además de contar con estrechos vínculos con figuras delictivas como alias 'Primo Gay', actualmente en el Clan del Golfo, y con alias 'Chalá', capturado por el homicidio del periodista Mateo Pérez, según lo publicado en la cuenta oficial del gobernador en la red social X.

En cuanto a alias "Samanta", las autoridades le atribuyen cerca de dos años de militancia en la estructura armada. En julio de 2025 fue registrada portando fusiles en zonas rurales de Briceño. Se le señala de coordinar extorsiones contra campesinos, transportadores y comerciantes y tendría una orden de captura vigente por concierto para delinquir y porte de armas. Habría ejercido como enfermera dentro del grupo, además de contar con habilidades de combate e inteligencia.

Tras la detención, el Ejército anunció que reforzará la seguridad en la región con el envío de más tropas. Con esto se busca mantener presión y control frente a los grupos ilegales que actúan en el norte de Antioquia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién era alias "Lobo" y qué delitos se le atribuyen según las autoridades?

Alias "Lobo" era identificado como el segundo jefe del frente 36 de las disidencias de las Farc en Antioquia, de acuerdo con información de la Policía y el Ejército. Se le atribuye la participación en desplazamientos masivos, homicidios, extorsiones y reclutamiento forzado, así como estar involucrado en la muerte de Ángela Muñoz Betancur. Además, enfrentaba órdenes de captura por delitos tales como concierto para delinquir agravado, homicidio agravado y porte ilegal de armas.

¿Cuál era el rol de alias "Samanta" en la estructura criminal y qué cargos enfrenta?

Alias "Samanta", cuyo nombre real es Alexandra García Legarda, llevaba alrededor de dos años en la organización criminal. Según las autoridades, coordinaba extorsiones y poseía conocimientos en inteligencia y combate. Tenía una orden de captura vigente por concierto para delinquir y porte ilegal de armas, y se le relacionaba con la logística médica del grupo armado.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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