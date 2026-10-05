Por: EL PILON SA

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Durante la madrugada del lunes 5 de octubre, la estación de Policía del municipio de Aguachica, ubicada al sur del departamento del Cesar, fue víctima de un ataque terrorista ejecutado mediante el uso de drones. Según el reporte oficial proporcionado por el secretario de Gobierno Departamental, Eduardo Esquivel, el incidente tuvo lugar aproximadamente a la 1:10 a. m., cuando se registraron cuatro explosiones en la parte posterior de las instalaciones policiales. Las detonaciones ocurrieron luego de que artefactos explosivos fueran lanzados desde dispositivos aéreos no tripulados, marcando un nuevo episodio de violencia con el uso de esta tecnología.

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El balance inicial del ataque indica que ningún uniformado de la Policía resultó herido; sin embargo, uno de los hombres privados de la libertad que permanecía recluido en la estación sufrió lesiones en una pierna y debió ser trasladado de emergencia a la Clínica de Alta Complejidad de Aguachica. Las autoridades actuaron rápidamente: la reacción conjunta de la Policía Nacional y del Ejército Nacional permitió acordonar el área y activar un Puesto de Mando Unificado (PMU), mecanismo de coordinación para operaciones de seguridad en la región. De acuerdo con información oficial, hacia las 4:20 a. m. la situación estaba bajo control.

En cuanto a los responsables del ataque, las autoridades avanzan en las investigaciones apoyadas por inteligencia militar y judicial. Aunque la indagación continúa, las primeras hipótesis apuntan al Ejército de Liberación Nacional (ELN), reconocida como estructura criminal con presencia e influencia en la zona del sur del Cesar. Los organismos oficiales no descartan que esta acción sea una represalia en respuesta a los operativos que ha realizado la fuerza pública, destacando la reducción del delito de hurto de hidrocarburos en casi un 60 %.

Ante el aumento del uso de drones en hechos violentos, la Gobernación departamental comunicó avances en la estrategia de seguridad. Actualmente, se tramita un proceso de contratación pública por unos $5.000 millones de pesos para adquirir materiales y reforzar la protección física en estaciones de Policía y bases militares, labor en la que colaborarán las alcaldías locales. Además, la administración confirmó la compra de equipos detectores de drones y el inicio de la implementación de sistemas de inhibición, tanto fijos como móviles, con el objetivo de prevenir y neutralizar futuras amenazas aéreas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo afecta el uso de drones a la seguridad en Aguachica y el sur del Cesar?

El uso de drones para ataques, como el reportado en Aguachica, representa un desafío tecnológico y operativo para las autoridades. Esta modalidad permite a los grupos ilegales perpetrar acciones a distancia y con menor riesgo, lo que obliga a la fuerza pública a fortalecer los sistemas de seguridad y detección, así como a actualizar sus protocolos ante nuevas formas de amenaza.

¿Qué significa la implementación de sistemas antidrón en estaciones de Policía?

La implementación de sistemas antidrón implica la adquisición y disposición de equipos capaces de detectar y neutralizar drones hostiles. Estos sistemas, fijos o móviles, tienen la función de salvaguardar infraestructuras críticas y prevenir ataques como el ocurrido en Aguachica, elevando el estándar de protección de la fuerza pública frente a tecnologías emergentes utilizadas con fines delictivos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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