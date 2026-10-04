En medio de las operaciones militares en zonas selváticas de Colombia, donde los soldados deben permanecer durante largos periodos alejados de centros urbanos, también hay quienes tienen la misión de garantizar que sus compañeros puedan alimentarse. Ese es el caso de Jhan Carlos Mosquera, un soldado de 27 años oriundo del Chocó, quien se ha ganado los apodos de ‘Melo Caramelo’ y ‘Chef’ por su labor como cocinero dentro de la Fuerza de Despliegue Rápido.

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Mosquera prepara las comidas para cerca de 40 militares durante los desplazamientos y operaciones en zonas de difícil acceso. Para cumplir con esta tarea, debe transportar buena parte de los elementos necesarios para cocinar, entre utensilios, ollas e ingredientes, una carga que puede alcanzar los 60 kilogramos.

Su trabajo implica adaptarse a las condiciones que encuentra durante cada operación. En la selva, los recursos y las posibilidades para preparar los alimentos no son las mismas que en una cocina convencional, por lo que debe organizar las comidas con los productos disponibles y teniendo en cuenta las condiciones del terreno.

Además de su función dentro del grupo, Mosquera comenzó a compartir en redes sociales algunos videos en los que muestra cómo prepara los alimentos para sus compañeros. Las publicaciones han permitido conocer una faceta diferente de las operaciones militares, relacionada con las labores logísticas que se desarrollan detrás de los desplazamientos de las tropas.

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De hecho, su trabajo también ha terminado teniendo un efecto en el ánimo de los militares que lo acompañan. Preparar una comida en medio de una jornada en la selva se convierte así en uno de los momentos de encuentro para los integrantes del pelotón.

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El caso de Mosquera muestra que, detrás de las operaciones de la Fuerza de Despliegue Rápido, existen diferentes tareas que van más allá del combate. Cocinar, transportar los elementos necesarios y garantizar la alimentación de decenas de soldados también hace parte de la logística que permite mantener a las tropas durante sus misiones en algunos de los territorios más difíciles de Colombia.

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