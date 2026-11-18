Lo que debía ser un intercambio de opiniones sobre la situación política de Armenia terminó en una pelea entre dos invitados de un programa de televisión. Los participantes se levantaron de sus puestos y comenzaron a golpearse con puños y patadas, mientras el personal del canal intentaba separarlos.

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La discusión comenzó con un cruce de posiciones sobre la coyuntura política del país, pero rápidamente pasó a los ataques personales. La tensión aumentó hasta que los dos hombres abandonaron sus lugares en la mesa y se enfrentaron físicamente frente a las cámaras.

En las imágenes se observa cómo los participantes se abalanzan uno contra otro y se lanzan golpes, incluso con los pies. La situación tomó por sorpresa a los presentadores y al equipo de producción, que tuvieron que ingresar al set para separarlos e impedir que la confrontación continuara.

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El altercado interrumpió el desarrollo habitual del programa y las grabaciones del enfrentamiento comenzaron a circular en redes sociales. Los videos despertaron comentarios por la forma en que una discusión sobre política terminó convertida en una pelea dentro de un espacio televisivo.

🇦🇲 | Una discusión política en la televisión armenia se convirtió en una pelea. El periodista Boris Muradyan y el politólogo Harutyun Mkrtchyan se enzarzaron en una pelea en vivo en la televisión estatal de Armenia después de intercambiar insultos. https://t.co/DzWDSGaFU4 — Alerta News 24 (@AlertaNews24) November 17, 2026

¿Quiénes protagonizaron la pelea en la televisión de Armenia?

Los involucrados fueron Boris Murazi, periodista identificado con la oposición, y Arutyun Mkrtchyan, quien respalda al primer ministro armenio, Nikol Pashinián.

Aunque ambos participaban en el mismo espacio de discusión, sus posiciones frente al panorama político del país eran diferentes. Esa confrontación de posturas antecedió al episodio que terminó con agresiones físicas y obligó a intervenir a los trabajadores del canal.

El caso tuvo repercusión fuera de Armenia debido a que el enfrentamiento quedó registrado en video y fue difundido en distintas plataformas digitales. Las grabaciones muestran distintos momentos de la pelea y la intervención de las personas que estaban en el estudio para intentar controlar a los dos participantes.

Las imágenes circularon en plataformas como X, Facebook y YouTube, donde usuarios comentaron el comportamiento de los invitados y cuestionaron que un debate televisivo terminara en una confrontación de ese tipo.

El episodio también puso sobre la mesa la tensión que pueden alcanzar las discusiones políticas cuando las diferencias dejan de expresarse mediante argumentos y pasan a las agresiones personales.

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