Un camionero colombiano se volvió protagonista de un video viral en redes sociales por una acción que llamó la atención de otros conductores y usuarios de Internet. En medio de un recorrido por una carretera de montaña, el hombre decidió orillarse para permitir que una larga fila de carros y buses que venía detrás pudiera continuar su camino.

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La escena fue compartida por la cuenta de @horusperegrinus y muestra al conductor en una vía con condiciones de niebla, curvas y espacio reducido, donde adelantar puede convertirse en una maniobra complicada para quienes transitan detrás de vehículos de carga.

Sin embargo, en lugar de continuar a su ritmo y acumular vehículos detrás del camión, el hombre buscó un espacio para detenerse y darles paso a los demás actores viales.

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Lo que terminó de llamar la atención fue la manera en la que acompañó su gesto. Con humor, el camionero lanzó una frase que provocó reacciones entre quienes vieron la grabación: prefiere tener “seguidores en TikTok y no en la vía”.

Mientras los vehículos pasaban, el hombre hizo varios gestos para animar a los conductores a continuar su recorrido. Su actitud convirtió una situación habitual en las carreteras colombianas en un momento que muchos usuarios destacaron.

#OPINE. Un mulero se viralizó por ejemplar gesto de cultura vial al orillarse en una vía de montaña para cederle el paso a una larga fila de vehículos particulares y buses que venían detrás; con humor, el camionero señaló que prefería tener “seguidores en TikTok y no en la vía”. 📹 [ https://t.co/xB2qQoHZdD ] — Colombia Oscura – Horus (@horusperegrinus) November 17, 2026

El gesto de un camionero que recordó la importancia de la cortesía vial

En las carreteras del país, especialmente en los corredores de montaña, los vehículos de carga pueden encontrarse con tramos estrechos, pendientes y curvas en las que las posibilidades de adelantamiento son limitadas.

Por eso, cuando detrás de un camión se acumulan varios automóviles y buses, la circulación puede volverse más lenta y provocar molestias entre los conductores.

En ese contexto, acciones como la del protagonista del video recuerdan la importancia de la consideración entre quienes comparten las vías. Dar espacio cuando las condiciones lo permiten puede ayudar a mantener una circulación más fluida y evitar maniobras riesgosas.

La grabación también dejó una frase que resume el sentido del momento: el camionero no quería una fila de seguidores detrás de él, sino que los usuarios de la carretera pudieran seguir su camino.

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El video despertó comentarios de personas que valoraron su comportamiento y destacaron que la paciencia y la cortesía también hacen parte de la seguridad vial.

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