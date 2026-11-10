En medio de los hechos en el mundo del entretenimiento a nivel nacional, un particular episodio no pasó desapercibido durante uno de los eventos que tiene muchos reflectores en el país.

Sigue a PULZO en Discover

El caso sucedió en una sesión fotográfica del Concurso Nacional de Belleza por la definición de la Señorita Colombia, en Cartagena, donde tres candidatas fueron protagonistas de una inusual escena.

La señorita Sucre, Juliana Návila Gómez, empujó a dos de sus compañeras para moverlas, ante la sorpresa de ambas por el movimiento por parte de la representante del mencionado departamento.

La primera en verse sorprendida fue la señorita Valle, Valentina Duque, que de inmediato reaccionó ante el gesto de su compañera, mientras que después sucedió con la reina de Tolima, Valentina Duque.

Lee También

Lo llamativo fue que en el segundo caso no hubo mayor respuesta de la joven en cuestión, en medio de un roce que quedó bajo los lentes de las cámaras presentes ante la inverosimilitud de propios y extraños.

Este es el video que se viralizó (replicado acá por la cuenta de X de Korraleja) a pocos días de la definición de uno de los concursos más tradicionales en Colombia, el próximo 16 de noviembre de 2026.

🔵 Medios de comunicación de #Cartagena publican polémica por video que involucra a las señoritas #Sucre, #Tolima y #Valle, participantes del #ConcursoNacionaldelaBelleza 2026. ¿Se trató de un roce real o una mal interpretación del momento? https://t.co/C2NeTfGNC6 — korraleja.co ® | Noticias Sincelejo (@Korraleja) November 10, 2026

El Concurso Nacional de Belleza de Colombia acumula 92 años de trayectoria histórica, consolidándose como uno de los certámenes culturales más longevos y representativos del país.

El gestor cartagenero Ernesto Carlos Martelo fundó la iniciativa en 1934 para conmemorar formalmente la inauguración de los muelles marítimos de Cartagena de Indias.

Entre sus triunfos internacionales destacan las coronaciones de Luz Marina Zuluaga en 1958 y Paulina Vega en 2014 dentro de la pasarela de Miss Universo.

El evento congregó históricamente a las comitivas departamentales en la capital de Bolívar cada noviembre, combinando tradición cívica con proyectos sociales en diversas regiones.

Pese a los retos mediáticos contemporáneos, el reinado nacional preserva su arraigo institucional como un emblema tradicional del patrimonio festivo e identidad de los colombianos.

¿Cuál es la diferencia entre el Concurso Nacional de Belleza y Miss Colombia?

El universo de los reinados en Colombia experimentó una división estructural que transformó la representación del país en las principales pasarelas internacionales de belleza.

La distinción fundamental radica en la franquicia internacional que administra cada certamen y en el título oficial que otorgan a sus respectivas ganadoras.

El Concurso Nacional de Belleza, fundado en 1934 en Cartagena de Indias, constituye el evento tradicional que corona anualmente a la Señorita Colombia.

Durante décadas, este certamen histórico ostentó los derechos para enviar a su soberana a Miss Universo, logrando coronas universales inolvidables para el país.

Sin embargo, en 2020 la organización cartagenera perdió dicha licencia internacional, reorientando su representación hacia el concurso mundial Miss International y otros certámenes globales.

Por su parte, la franquicia Miss Universe Colombia nació como una organización empresarial independiente para escoger exclusivamente a la delegada colombiana en Miss Universo.

Este certamen contemporáneo adopta los lineamientos globales de la marca internacional, eliminando restricciones tradicionales de edad y aceptando a mujeres casadas o madres.

En contraste, el Concurso Nacional de Belleza preserva una estructura tradicional y solemne, enfocada en la representación de los diferentes departamentos colombianos mediante comitivas regionales.

Ambos formatos mantienen identidades jurídicas totalmente separadas y disputan audiencias televisivas mediante estrategias de comunicación y calendarios propios de emisión.

Mientras Cartagena exalta el patrimonio cívico de las regiones, la nueva plataforma concentra su producción en modelos de pasarela alineados con el espectáculo global.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de virales hoy aquí.