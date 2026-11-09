Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Una polémica de alto calibre estalló en la red social X entre Matador, conocido caricaturista colombiano, y el periodista Hassan Nassar. Todo inició a partir de una publicación en la que Nassar arremetió contra un líder opositor, acusándolo de consumir alcohol y drogas, portar una conducta reprochable en viajes oficiales y hacer uso inadecuado de recursos públicos. De acuerdo con la información reportada, estas declaraciones encendieron los ánimos y rápidamente provocaron una reacción pública de Matador.

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Como respuesta, Matador decidió rememorar un supuesto episodio privado de Hassan Nassar. Para hacerlo, publicó una imagen de una conversación de WhatsApp anterior, insinuando una relación extramarital por parte de Nassar. El caricaturista acompañó la imagen con el mensaje: "Pero cuando el señorito tenía moza, ahí sí no decía nada. Te desbloqueo ese recuerdo con este romántico chat de WhatsApp. Eres todo un romántico, Archivaldo", fechado el 8 de noviembre, según datos extraídos del desarrollo de los hechos.

Hassan Nassar, lejos de guardar silencio, contraatacó directamente contra su interlocutor en otra publicación. El periodista llamó a Matador "el boxeador de mujeres", lo acusó de manera pública de presuntamente haber agredido a su esposa, además de señalarlo de cometer plagio y de mantener vinculaciones cercanas con la administración del presidente Gustavo Petro. También sumó comentarios despectivos al afirmar que Matador habría terminado de "lavaperros y sacamicas del gobierno Petro por un plato de lentejas después de que se quedó sin trabajo", escalando aún más el tono de la confrontación y sumando insultos personales al intercambio.

El enfrentamiento se trasladó rápidamente del plano político a acusaciones e insinuaciones sobre aspectos privados de ambos personajes, captando la atención de los usuarios y convirtiéndolos en tendencia dentro de la plataforma. Las publicaciones, cargadas de señalamientos sobre la vida personal y profesional de Matador y Nassar, acentuaron la controversia. Sin embargo, hasta el momento, queda claro que ninguna de las acusaciones sostenidas en el cruce de mensajes ha sido verificada de forma independiente, como indica la información disponible del caso.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se enfrentaron Matador y Hassan Nassar en redes sociales?

El enfrentamiento entre Matador y Hassan Nassar se originó tras una publicación de Nassar en la que cuestionó el comportamiento y las acciones de un dirigente opositor. Matador, al sentirse aludido o en desacuerdo, respondió exponiendo una supuesta conversación privada de Nassar, lo que desencadenó un intercambio de acusaciones personales y políticas entre ambos, según los registros detallados en las redes.

¿Las acusaciones entre Matador y Hassan Nassar han sido verificadas?

No, de acuerdo con la información proporcionada, las acusaciones personales y señalamientos hechos en el intercambio de mensajes entre Matador y Hassan Nassar no cuentan con verificación independiente hasta el momento. Esto resalta la importancia de confirmar la veracidad de los datos antes de tomar partido o difundir información en casos mediáticos como este.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.