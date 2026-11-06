Un plan para atacar a una persona terminó con uno de sus presuntos responsables herido por un disparo de su propio compañero. Los dos hombres se encontraban dentro de un vehículo estacionado en Smethwick (Inglaterra), cuando el arma se accionó y alcanzó al pasajero en una de sus piernas. La investigación posterior permitió descubrir que, antes del incidente, se preparaban para cometer un ataque armado.

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El episodio ocurrió antes de las 4:30 de la madrugada del 23 de noviembre de 2025, en St Paul’s Road. Adam Liaqat, quien conducía, y Asad Khan, que viajaba como acompañante, estaban dentro de un Mitsubishi Outlander que había sido robado la noche anterior en Rowley Regis.

Khan sufrió lesiones graves y tuvo que buscar atención médica por sus propios medios. En lugar de acudir a un centro asistencial en el automóvil, tomó un taxi para llegar al hospital. Inicialmente dijo que no tenía claridad sobre lo que había sucedido, pero su ingreso al servicio médico puso en marcha las averiguaciones de la Policía de West Midlands.

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Los investigadores revisaron el vehículo y los teléfonos de los involucrados. En el celular de Khan encontraron un mensaje intercambiado con otra persona que indicaba que él y Liaqat se dirigían a cometer un tiroteo cuando ocurrió el disparo accidental. Las autoridades también establecieron que el automóvil en el que se movilizaban había sido hurtado.

El disparo accidental permitió descubrir el plan que preparaban

La investigación de la unidad de delitos graves permitió reconstruir parte de los movimientos de los dos hombres. Según la Policía de West Midlands, ambos habían conseguido un arma y municiones y utilizaban un vehículo robado con placas falsas. El objetivo del ataque que presuntamente preparaban no fue identificado por las autoridades.

Aunque inicialmente la Policía señaló que Liaqat habría accionado el arma por error, durante el proceso judicial el jurado no pudo establecer quién había efectuado el disparo. En la audiencia de sentencia, la Fiscalía tampoco presentó pruebas para mantener el cargo por lesiones ilegales contra Liaqat, por lo que el hecho fue considerado un accidente involuntario e imprevisible.

Las pesquisas también llevaron a los agentes hasta la vivienda de Khan, donde encontraron crack. El caso dejó de estar limitado al episodio del disparo y permitió establecer conexiones de los implicados con actividades relacionadas con el tráfico de drogas.

Dos implicados recibieron penas de prisión y un tercer hombre también fue condenado

La investigación condujo a otras capturas. Liaqat fue detenido en diciembre de 2025, después de una persecución policial en la que conducía un Honda Accord pese a tener únicamente una licencia provisional. En el vehículo viajaba Yakuba Sawaneh y, durante el seguimiento, sus ocupantes arrojaron por las ventanas drogas de clase A y un teléfono utilizado para comunicaciones.

Los tres hombres terminaron ante el Tribunal de la Corona de Wolverhampton. Tras el juicio celebrado en mayo de 2026, Liaqat y Khan fueron declarados culpables de delitos relacionados con la posesión de armas de fuego con intención de poner vidas en peligro. También recibieron condenas por delitos asociados con drogas.

Liaqat, quien para entonces tenía 20 años, recibió una pena de 15 años de prisión el 2 de noviembre. Khan, de 23 años, había sido condenado en septiembre a 13 años, mientras que Sawaneh recibió una pena de tres años y medio por posesión de drogas de clase A con intención de distribuirlas.

De esta manera, el caso que comenzó con un disparo dentro de un automóvil robado terminó con tres hombres condenados y penas que, sumadas, superan los 30 años de prisión.

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