Un nuevo hecho de intolerancia e inseguridad sacude a los habitantes del noroccidente de Bogotá. De acuerdo con información revelada por el periodista ‘Gato’ Gómez, de Olímpica Stereo, un joven identificado como Santiago Méndez Castro, de 26 años de edad, perdió la vida tras ser atacado con armas blancas por salir en defensa de su madre en el barrio Alcaparros, ubicado en la localidad de Suba.

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Los hechos se registraron hacia las 11:30 de la noche en las inmediaciones de un establecimiento comercial de la zona, donde Méndez Castro se encontraba compartiendo junto a su progenitora. Según el testimonio entregado por los familiares, un grupo de sujetos ingresó al lugar y comenzó a agredir verbalmente a la mujer con insultos de alto calibre. Ante la falta de respeto, el joven intervino de inmediato para exigir consideración hacia su madre, lo que desencadenó una acalorada discusión verbal.

La situación escaló rápidamente cuando los agresores desenfundaron cuchillos y machetes para atacar al joven. A pesar de que Santiago intentó resguardarse huyendo hacia otros locales comerciales del sector, los atacantes lo persiguieron hasta alcanzarlo en el interior de una tienda, donde le infligieron múltiples heridas de gravedad con arma blanca. Aunque fue socorrido por la comunidad y trasladado de urgencia hacia el Hospital de Suba, el joven falleció durante el trayecto debido a la severidad de las lesiones.

Quienes conocían a Santiago Méndez lo recordaron como una persona trabajadora, amable, solidaria y sin antecedentes de problemas en el vecindario donde residió durante toda su vida. Tras el trágico desenlace, sus allegados hicieron un vehemente llamado a la Policía Metropolitana de Bogotá y a la Fiscalía General de la Nación para que revisen los videos de las cámaras de seguridad del barrio Alcaparros, con el fin de identificar y capturar a los responsables de este crimen para evitar que quede impune.

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