Un médico veterinario fue asesinado mientras trabajaba en su propio establecimiento comercial en el municipio de El Banco, Magdalena. El crimen ocurrió en el almacén Agroveterinario El Proveedor, donde un hombre habría ingresado inicialmente con la apariencia de un cliente y, minutos después, regresado armado para dispararle.

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La víctima fue identificada como Hernán Lopera Flórez, de 38 años, propietario del negocio y profesional vinculado a la atención veterinaria en esa localidad. De acuerdo con las primeras versiones sobre el caso, el presunto sicario habría llegado al establecimiento para preguntar por algunos productos, con lo que habría evitado levantar sospechas antes del ataque.

Sin embargo, después de salir del lugar, el hombre regresó y le disparó en el rostro al veterinario. La agresión ocurrió dentro del establecimiento, mientras Lopera Flórez cumplía con su jornada laboral.

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Veterinario fue trasladado a un hospital, pero murió

Luego del ataque armado, el hombre fue auxiliado y trasladado de urgencia al Hospital La Candelaria, en El Banco. No obstante, pese a la atención médica, ingresó al centro asistencial sin signos vitales.

El homicidio causó conmoción en el municipio, donde el veterinario era reconocido por su actividad comercial y profesional. El hecho también encendió las alertas por la violencia que afecta a comerciantes y trabajadores de la región.

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Extorsión, una de las hipótesis del asesinato en El Banco

Entre las primeras líneas de investigación de las autoridades está la posibilidad de que el crimen esté relacionado con un caso de extorsión. Sin embargo, hasta el momento no se ha establecido oficialmente el móvil del homicidio ni se conocen detalles concluyentes sobre posibles amenazas contra la víctima.

Ante lo ocurrido, el alcalde de El Banco anunció una recompensa de hasta 20 millones de pesos para quienes entreguen información que permita identificar, ubicar y capturar a los responsables del ataque.

Por su parte, unidades de la Policía y la Fiscalía adelantan las investigaciones para esclarecer el asesinato. Entre las labores previstas está la revisión de las cámaras de seguridad del sector y la recopilación de testimonios que ayuden a reconstruir los movimientos del agresor antes y después del crimen.

Las autoridades buscan establecer cómo ocurrió el ataque y quiénes estarían detrás del homicidio de Lopera Flórez.

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