Una serie de señalamientos sobre el manejo de los gastos de Verónica Alcocer quedaron consignados en la declaración que Eva Ferrer entregó a la Fiscalía. Noticias RCN conoció parte de ese testimonio, en el que la antigua colaboradora de la exprimera dama habló de compras de alto costo, tarjetas de crédito y personas que presuntamente habrían intervenido en el pago de algunas adquisiciones.

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Uno de los aspectos que llamó la atención de Ferrer, según su relato, era que Alcocer no tenía cuentas bancarias. La exfuncionaria aseguró que esa circunstancia le generaba inquietudes frente a la forma en que se cubrían y justificaban determinados gastos.

En ese contexto, mencionó a Ricardo Roa, expresidente de Ecopetrol, y a Carolina Plata, amiga de la exprimera dama, por unas tarjetas de crédito que supuestamente habrían puesto a su disposición.

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Para explicar sus señalamientos, Ferrer se refirió a compras específicas que atribuyó a Alcocer. Una de ellas habría sido un abrigo adquirido durante una visita al Vaticano, cuyo precio, de acuerdo con la declaración, rondaría los 5.000 dólares. La exasesora sostuvo que el pago se habría hecho con dinero de los viáticos destinados al desplazamiento oficial.

También habló de una adquisición en Nueva York. El episodio habría ocurrido en septiembre de 2022, durante la visita de Gustavo Petro a esa ciudad para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Según Ferrer, Alcocer compró entonces un pantalón blanco que costaba 1.800 dólares.

¿Quiénes acompañaron a Verónica Alcocer en algunos viajes?

La declaración incluyó referencias a otros desplazamientos internacionales, entre ellos los realizados a Miami, Madrid, Emiratos Árabes y Catar. Ferrer también mencionó a personas del entorno de la exprimera dama que habrían participado en algunos de esos recorridos, como Manel Grau y Danilo Rueda.

Pero el testimonio abordó otros asuntos que van más allá de las compras personales. La antigua colaboradora habló de iniciativas empresariales para instalar centros de datos en la región Caribe y mencionó a Ecopetrol, Bionube y G42, un grupo con sede en Abu Dabi.

Según la versión de Ferrer, esos proyectos contemplaban posibles instalaciones en Barranquilla y Santa Marta. La exfuncionaria expuso ante los investigadores nombres de compañías y gestiones que, a su juicio, debían ser revisados.

Las afirmaciones sobre las prendas, las tarjetas y el supuesto uso de recursos oficiales corresponden a lo declarado por Ferrer y deberán ser verificadas por la Fiscalía.

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