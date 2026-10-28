Eva Ferrer volvió a referirse a las acusaciones que ha hecho contra Verónica Alcocer, exprimera dama de Colombia, durante una declaración ante la Procuraduría General de la Nación.

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La exconsejera presidencial para la Reconciliación insistió en sus señalamientos y habló de las personas que, según su versión, habrían estado cerca de Alcocer durante el Gobierno de Gustavo Petro.

Noticias RCN conoció detalles de la diligencia, en la que Ferrer pronunció una frase contundente al referirse a su relación con la exprimera dama: “No hay dinero que pague aguantar a Verónica Alcocer”. Sus declaraciones se producen después de que la exfuncionaria expusiera ante medios de comunicación una serie de presuntas irregularidades que, según afirma, involucrarían a personas del círculo cercano de Alcocer.

Uno de los nombres que apareció durante su testimonio fue el de Ingrid Carolina Plata Navas, quien habría tenido una función importante en el manejo de asuntos económicos de la entonces primera dama. Según lo recogido por Noticias RCN, Ferrer la describió como “la caja menor de Verónica” y aseguró que dejaba dinero en su casa, utilizaba una tarjeta de Alcocer y habría tenido cercanía con funcionarios de la Presidencia para gestionar asuntos relacionados con ella.

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Estas afirmaciones hacen parte de los señalamientos de Ferrer y no constituyen hechos judicialmente probados. Las autoridades deberán establecer si existen elementos que permitan corroborarlos y determinar si hubo alguna conducta irregular.

Las declaraciones de Eva Ferrer sobre Verónica Alcocer

La exconsejera presidencial había expuesto sus acusaciones en una entrevista con la revista Semana, en la que señaló a Alcocer de presuntamente tener influencia sobre nombramientos y decisiones dentro del Gobierno, además de mencionar supuestas operaciones relacionadas con dinero y viajes a Venezuela.

Entre sus afirmaciones más graves, Ferrer sostuvo que la exprimera dama habría regresado de uno de esos viajes con 2,5 millones de dólares en efectivo, que, según su versión, estarían destinados a financiar la campaña de su primo, Mario Fernández Alcocer, a la Gobernación de Sucre en 2023. También mencionó presuntas conexiones con una red de tráfico de drogas y armas. Estos señalamientos no han sido acreditados judicialmente.

La Procuraduría citó a Ferrer para que ampliara la información y aportara elementos que permitan examinar sus declaraciones. En una publicación del 21 de octubre, Noticias RCN informó que la exfuncionaria había comparecido ante la Fiscalía, pero no había entregado documentación o pruebas que respaldaran las acusaciones durante esa diligencia. La recepción de su testimonio continuaría en una nueva sesión.

En el proceso también surgieron referencias a conversaciones con Ricardo Roa, expresidente de Ecopetrol, y con el propio Gustavo Petro. Según Noticias RCN, un investigador forense presentó ante la Procuraduría un documento que certifica que los chats examinados no habrían sido alterados. Ese aspecto se refiere a la integridad de las conversaciones analizadas, pero no demuestra por sí solo que las acusaciones formuladas por Ferrer sean ciertas.

La respuesta de Verónica Alcocer

Ante la controversia, Verónica Alcocer solicitó a la Fiscalía que se esclarecieran las afirmaciones hechas en su contra y manifestó su disposición a colaborar con las autoridades. También cuestionó que algunos señalamientos, según indicó, estuvieran sustentados en información recibida de terceras personas y no en hechos que Ferrer hubiera conocido directamente.

La exprimera dama aseguró que sus viajes a Venezuela durante el periodo en el que acompañó al entonces presidente Gustavo Petro fueron dos: el 31 de enero y el 18 de noviembre de 2023. Según explicó, ambos desplazamientos tuvieron carácter oficial y cuentan con registros institucionales que permitirían verificar sus actividades.

La investigación deberá establecer si las declaraciones de Ferrer cuentan con sustento probatorio y si hay responsabilidades disciplinarias o penales relacionadas con los hechos que expuso. Por ahora, sus afirmaciones continúan bajo revisión de las autoridades y no equivalen a una determinación judicial sobre la responsabilidad de Alcocer o de las demás personas mencionadas.

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