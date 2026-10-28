Un sismo de magnitud 2,7 fue reportado este miércoles 28 de octubre en Dabeiba, Antioquia. El Servicio Geológico Colombiano (SGC) registró el movimiento con profundidad superficial, es decir, a menos de 30 kilómetros.

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El boletín actualizado del SGC indicó que el temblor ocurrió a las 10:35 de la noche. Por su magnitud de 2,7, se trató de un evento de baja magnitud, aunque la profundidad superficial es un dato relevante para evaluar cómo pudo percibirse en las zonas cercanas.

Hasta el momento, no se reportan daños ni afectaciones. El reporte de personas que percibieron el temblor puede consultarse a través de la herramienta Sismo Sentido del Servicio Geológico Colombiano.

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#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2026-10-28, 22:35 hora local Magnitud 2.7. Profundidad superficial, Dabeiba – Antioquia, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo https://t.co/F1yPAPia1w — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) October 29, 2026

¿Cómo y por qué reportar un temblor en Colombia?

Las personas que sienten un movimiento sísmico en Colombia pueden reportarlo a través de la herramienta Sismo Sentido del Servicio Geológico Colombiano (SGC). Para hacerlo, deben ingresar al portal oficial de la entidad, buscar el formulario correspondiente y responder las preguntas sobre su experiencia durante el evento.

El reporte permite al SGC recopilar información sobre los lugares donde se percibió el temblor, la intensidad con la que fue sentido y sus posibles efectos. Estos datos complementan los registros instrumentales y ayudan a conocer cómo se experimentó el movimiento en distintas zonas del país.

Es importante que quienes reporten un sismo describan lo que percibieron de manera precisa, sin confundir la hora en que sintieron el movimiento con la hora oficial del evento. La información ciudadana sirve para ampliar el conocimiento sobre los efectos de los sismos, aunque no reemplaza las mediciones realizadas por los equipos especializados.

Para consultar los reportes y acceder a la información oficial, se puede visitar el sitio del Servicio Geológico Colombiano: https://www.sgc.gov.co/ y buscar la sección de sismos y Sismo Sentido.

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Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.